Шок у кассы: в одном магазине та же корзина продуктов стоит 43,51 евро, в другом - 61,12 евро
Мониторинг компании по исследованию рынка SeeNext показывает, что в крупнейших торговых сетях Латвии ценовые различия за одну и ту же корзину товаров являются существенными.
Цель исследования — ежемесячно выяснять, в какой из пяти торговых сетей корзину из 29 товаров можно купить по самой низкой цене. В корзину входят простые базовые продукты повседневного спроса, которые тщательно отбираются так, чтобы они были максимально одинаковыми по свойствам, весу и упаковке. В рамках последнего исследования покупка была совершена 7 января.
В ходе исследования установлено, что общая стоимость выбранной корзины товаров, в зависимости от продавца и города, где находится магазин, колебалась от 43,51 евро до 61,12 евро. Самой дорогой сетью была Top, где средняя стоимость корзины достигла 58,92 евро. Самым дешевым магазином стал Lidl со средней стоимостью корзины 43,61 евро. Соответственно, разница между средней стоимостью корзины у самого дешевого и самого дорогого продавца составляет 15,31 евро. В этом месяце также наблюдалась заметная разница между двумя самыми дешевыми сетями: корзина товаров в Rimi стоила на 6 евро дороже, чем в Lidl.
Также выяснилось, что в период исследования средняя стоимость корзины в Риге была на 59 центов ниже, чем в Даугавпилсе. При этом наибольшая разница в цене корзины между городами была выявлена в магазинах Top, где разница достигла 4,29 евро. В этом месяце различия в ценах были зафиксированы и в магазинах других продавцов — Lidl, Rimi, Maxima и Mego. В зависимости от города, где расположен конкретный магазин, разница составила соответственно 0,20 евро, 1,19 евро, 0,04 евро и 0,11 euro.
Сводные данные показывают, что молочные продукты дешевле всего в магазинах Lidl, где за все молочные продукты, включенные в корзину, нужно заплатить 5,52 евро. Самая дорогая такая же корзина молочных продуктов была в магазинах Top — 8,41 евро. Среди молочных продуктов дороже всего стоит творог в магазинах Mego, а также йогурт, сметана и сливочное масло в магазинах Top. Самые низкие цены на йогурт — в магазинах Lidl и Maxima, а также на сливочное масло и сметану — в магазинах Lidl и Rimi.
Анализ цен на мясные продукты показывает, что самая низкая суммарная стоимость мясных продуктов, включенных в корзину, — в магазинах Lidl. Самые высокие цены на мясные продукты — в магазинах Top. Разница между самой дорогой и самой дешевой суммой покупки мясных продуктов, включенных в корзину, составляет 5,48 евро. В магазинах Top самая высокая цена — на вареную колбасу, а в магазинах Mego — на свежую курицу, филе куриной грудки и мясной фарш из свинины. При этом филе куриной грудки и мясной фарш из свинины дешевле всего в магазинах Lidl.
Анализ цен на зерновые продукты показывает, что самая низкая общая стоимость товаров этой категории, включенных в корзину, — в магазинах Rimi (4,92 евро). Те же продукты в магазинах Mego можно купить за 7,32 евро. Цены на отдельные зерновые продукты различаются между торговыми сетями. Белый хлеб и спагетти продаются по самой высокой цене в магазинах Mego, а по самой низкой — в магазинах Lidl и Rimi.
Анализ цен на фрукты и овощи показывает, что эта категория, если смотреть на ассортимент, включенный в отобранную корзину, дешевле всего в магазинах Top, а дороже всего — в магазинах Mego.
Что касается цен на напитки, корзина товаров этой категории дешевле всего в магазинах Lidl, а дороже всего — в магазинах Top; разница достигает 1,25 евро. В магазинах Lidl самые низкие цены в этой категории — на апельсиновый сок и негазированную минеральную воду, а в магазинах Top более высокая цена — на безалкогольное пиво и апельсиновый сок.
Анализ цен на остальные товары, включенные в корзину и не разделенные по отдельным категориям, показывает, что эта группа товаров дешевле всего в магазинах Lidl (общая стоимость 8,67 евро), а дороже всего — в магазинах Top (общая стоимость 13,79 евро).
Об исследовании
В ходе этого исследования в общую корзину были включены 29 самых дешевых товаров повседневного спроса: бананы, белый сахар, свежее молоко, яблоки, молотый кофе, кефир, картофель, рапсовое масло, сметана, лук, белый хлеб, йогурт без добавок, красная свекла, свиной фарш, ферментированный сыр, морковь, гречка, куриные яйца, сливочное масло, рис, филе куриной грудки, негазированная минеральная вода, спагетти, свежая курица, апельсиновый сок, пшеничная мука, вареная куриная колбаса, безалкогольное пиво.
Согласно данным тайного покупателя компании по исследованию рынка SeeNext, перед покупкой товары фотографируются на полке, а также фиксируется кассовый чек. Анализ и сравнение цен проводится на основании информации именно в чеке. Без фотографии товара и записи кассового чека покупка не включается в анализ. Если указанный товар невозможно найти в конкретной торговой точке, его ищут в другом магазине той же сети. Если и в другом магазине он не найден, покупается альтернативный продукт из соответствующей товарной группы.
Корзина сформирована так, чтобы товары в ней можно было объективно сравнивать: у товаров одинаковые свойства, похожая или одинаковая упаковка. Это позволяет в исследовании сравнивать самые дешевые товары с указанными характеристиками, которые можно найти во всех розничных сетях. При этом отмечается, что в отдельных торговых центрах можно найти еще более дешевые товары в той же категории, но с другими характеристиками.
Во время исследования не использовались карты лояльности или скидочные карты, а также не включалась депозитная плата. Цены указаны без скидок и рассчитаны на основании цен, указанных в кассовом чеке. Цены на товары, на которые были применены скидки, пересчитаны исходя из первоначальных цен, указанных в кассовом чеке. В случаях, когда цена до скидки не указана в чеке, но видна на ценнике, в расчетах используется цена с ценника, а не цена из чека. Если цена до скидки не указана ни в чеке, ни на ценнике и ее невозможно определить, в расчетах используется цена из чека — то есть фактически уплаченная за товар. Если обычная, без акции, цена на ценнике отличается от цены, указанной в чеке, фиксируется несоответствие между ценником и чеком.