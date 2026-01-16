Шок у кассы: в одном магазине та же корзина продуктов стоит 43,51 евро, в другом - 61,12 евро

Во время исследования не использовались карты лояльности или скидочные карты, а также не включалась депозитная плата. Цены указаны без скидок и рассчитаны на основании цен, указанных в кассовом чеке. Цены на товары, на которые были применены скидки, пересчитаны исходя из первоначальных цен, указанных в кассовом чеке. В случаях, когда цена до скидки не указана в чеке, но видна на ценнике, в расчетах используется цена с ценника, а не цена из чека. Если цена до скидки не указана ни в чеке, ни на ценнике и ее невозможно определить, в расчетах используется цена из чека — то есть фактически уплаченная за товар. Если обычная, без акции, цена на ценнике отличается от цены, указанной в чеке, фиксируется несоответствие между ценником и чеком.