Страховая компания раскрыла самые крупные суммы компенсаций за "убитые" квартиры

Кроме умышленных действий, нередко происходят и бытовые инциденты (протечки, пожары и т.п.) из-за совпадения обстоятельств, но ответственность все равно может лежать на арендаторе. Если повреждено не только жилье владельца, но и имущество соседей, последствия могут быть еще серьезнее. В BTA подчеркивают важность страхования гражданско-правовой ответственности для арендаторов: возмещение ущерба может быть взыскано с виновного лица в порядке регресса.