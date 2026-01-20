Страховая компания раскрыла самые крупные суммы компенсаций за "убитые" квартиры
Самый крупный по объему ущерба случай был связан с длительной халатностью и умышленными повреждениями.
Согласно данным страхового акционерного общества BTA Baltic Insurance Company (BTA) за последние три года, чаще всего ущерб сдаваемому жилью из-за недобросовестных действий или неосторожности арендаторов связан с протечками воды, повреждениями отделки и порчей имущества.

Общая сумма компенсаций, выплаченных владельцам арендной недвижимости за ущерб, причиненный арендаторами, достигла 47 000 евро. Как отмечает директор департамента страховых выплат BTA Иво Данче, ущерб мебели, отделке и бытовой технике может быть серьезным и составлять даже несколько тысяч евро.

Залог чаще всего не покрывает ущерб

Сдавая жилье, собственник обычно не контролирует, как оно используется и насколько соблюдаются меры безопасности. По данным BTA, за три года было заявлено 112 страховых случаев по ущербу, причиненному арендаторами, что показывает: такие ситуации — не редкое исключение, а реальность.

Владельцы часто рассчитывают, что залог в размере одной-двух месячных арендных плат станет достаточной защитой, но на практике он не всегда покрывает ущерб, который может достигать нескольких тысяч евро. Особенно сложны ситуации, когда в договоре аренды не закреплены условия возмещения — это часто происходит при краткосрочной аренде.

Примеры выплат: до нескольких тысяч евро

Самый крупный по объему ущерба случай был связан с длительной халатностью и умышленными повреждениями: пострадали стены и полы, мебель, бытовая техника, электропроводка, оборудование ванной комнаты — владельцу компенсировали 2529 евро. Также упоминаются случаи, когда арендатор с друзьями повредил имущество более чем на 2500 евро, а в Лимбажи в прошлом году из-за умышленного поджога, который устроил сын арендатора, сгорела веранда — владельцу выплатили 2461 евро.

В другом случае после выезда арендаторов обнаружили масштабные разрушения (пол, стены, потолок, окна, двери, кухня и ванная) — компенсация составила 2 320 евро. Еще в одном эпизоде хозяин нашел поврежденные стены после сверления, местами сгоревший матрас, испорченное кухонное оборудование и жалюзи — выплата достигла 1743 евро.

Как снизить риск для владельца

Важно четко понимать, какие риски чаще всего угрожают сдаваемому жилью, когда наступает ответственность арендатора и какие профилактические шаги помогают избежать финансовых потерь. В компании советуют сочетать подходящее страховое покрытие, включающее ущерб от арендаторов, с четко прописанными договорными условиями и распределением ответственности — особенно если возникают споры между сторонами.

Ущерб можно взыскивать с виновного арендатора

Кроме умышленных действий, нередко происходят и бытовые инциденты (протечки, пожары и т.п.) из-за совпадения обстоятельств, но ответственность все равно может лежать на арендаторе. Если повреждено не только жилье владельца, но и имущество соседей, последствия могут быть еще серьезнее. В BTA подчеркивают важность страхования гражданско-правовой ответственности для арендаторов: возмещение ущерба может быть взыскано с виновного лица в порядке регресса.

