Открытие выставки под открытым небом «Архитектура. Инженерия. Форма и фактура» при т/ц «Ориго»
13 января 2026 года у торгового центра «Origo» открылась передвижная выставка фотографий большого формата «Архитектура. Инженерия. Форма и фактура», на которой собраны и представлены выдающиеся объекты архитектуры и инженерии. На выставке представлены архитектурные объекты и сооружения, которые получили награды в конкурсе «Приз года латвийского строительства», в балтийском конкурсе «Устойчивость в архитектуре, строительстве, дизайне» и в создании которых участвовали инженеры, удостоенные наград в конкурсе «Инженер года в Латвии». В этом году выставка проводится уже 10 раз, собирая большое количество общественного внимания.
Открытая фотогалерея площадью 450 м² при торговом центре «Origo» является единственным в городе выставочным пространством такого рода, открытым для посетителей 24 часа в сутки. В течение всего года в ней проходят выставки фотографий большого формата, отражающие как важнейшие праздники Латвии, так и повседневные моменты. Это подарок компании «Linstow Baltic» городу, ставший важной частью городской среды и местом проведения различных выставок и мероприятий, позволяя жителям и гостям города наслаждаться эстетическими работами.
«Эта выставка – история о людях, чья профессиональная деятельность формирует среду, в которой мы живем, работаем, учимся, передвигаемся и отдыхаем. На фотографиях запечатлены вечные ценности – это архитектура, которая служит человеку и обществу. Качественная архитектура и инженерия не являются роскошью, а инвестицией в наших людей. Огромная радость, что выставка находится у торгового центра «Origo», потому что там каждый день проходят тысячи людей, которые имеют возможность познакомиться с жемчужинами латвийской архитектуры и инженерии. Спасибо всем, кто участвовал в создании этой выставки, и приглашаю каждого остановиться, посмотреть, вдохновиться и гордиться тем, что создано в Латвии», – отмечает вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.
«Открывая новый сезон крупноформатных выставок под открытым небом у торгового центра «Origo», для нас важно подчеркнуть архитектуру и инженерию как значимые для общества ценности, которые формируют качественную, устойчивую и современную городскую среду. В этом году особую радость доставляет «SATEKLES BIZNESA CENTRS» - один из новейших и наиболее амбициозных проектов «Linstow Baltic», который стал важным краеугольным камнем развития «Центрального делового района Риги». Его международное признание, в том числе высокие оценки в области цифрового строительства и устойчивости, подтверждают, что инновационное мышление, точная инженерия и качество архитектуры могут создать среду, которая сохранит ценность и сегодня и в будущем. Приглашаем всех познакомиться с выдающимися работами латвийских архитекторов и инженеров в открытой фотогалерее у торгового центра «Origo», которая уже более десяти лет служит открытой платформой для демонстрации профессиональных достижений и современных идей в публичном пространстве», – подчеркивает Эвия Маевска, коммерческий директор «Linstow Baltic» и многофункционального центра «Origo».
Выставку организует «Building Design and Construction Council» (BDCC) под руководством Гуниты Янсоне и Агриты Лусе (www.buvniekupadome.lv). Через объектив фотографа запечатлены лучшие ракурсы и увековечены вечные ценности, которые являются основой культуры (модернизация театра), мобильности (строительство дорог и мостов), качества жизни и природной среды (возведение новых жилых кварталов, офисных зданий, клиник, проектов общественных открытых пространств, детских садов). На выставке можно увидеть, как дерево стало полноценным конкурентом другим строительным материалам, поскольку оно является натуральным и обеспечивает как конструктивную прочность, так и безграничную эстетическую и тактильную ценность.
На открытии выставки выступили Гунита Янсоне (основатель BDCC); депутат Сейма, председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям, Олег Буров; Эдвардс Ратниекс, вице-мэр Риги; член правления строительной компании MONUM Эвита Домелло; Валдис Калнс, Руководитель Управления недвижимым имуществом Латвийских государственных лесов, Кристапс Цеплис, руководитель ассоциации «Zaļās mājas», исполнительный директор Латвийского кластера деревянного строительства.
Спонсоры выставки: Linstow, Origo, Aimasa, PRO DEV, Monum, Selva Būve, SMA, 3A, VIA, Projekts 3.
SATEKLES BIZNESA CENTRS
SATEKLES BIZNESA CENTRS класса А был сдан в эксплуатацию в 2025 и является следующим шагом в развитии центрального делового центра Риги, способствуя созданию устойчивой и конкурентоспособной бизнес-среды.
Промышленный парк ALTOP в Даугавпилсе
ALTOP предлагает предприятиям современные, энергоэффективные здания класса А с арендуемой площадью более 11 107 кв.м.
Возможности дерева в TZMO
Офис с магазином, складом и центром логистики, в котором первое, что ощущает каждый посетитель и сотрудник здания TZMO - это запах живого дерева и природы!
Изменения на улице Страута в Валмиере
Забота специалистов самоуправления Валмиеры о развитии города и создании приятной и удобной среды для его жителей и гостей, нашла свое воплощение в проекте по реконструкции улицы Страута.
Площадь Независимости в Огре
Строительство площади Независимости у исторического Народного Дома Огре - еще одно значительное достижение для города и повышение его ценности.
Реконструкция моста через Гаую в Рамниеках
В рамках реконструкции создана 7-метровая проезжая часть с двусторонним движением вместо прежнего одностороннего.
Мост через Гаую в Мелнбаржи
Новый мост, шириной 8,3 м, обеспечивает удобное и безопасное движение как для жителей, так и для всех участников движения, и в том числе - для перемещения сельскохозяйственной техники.
Детский сад в Саласпилсе
Сделанный из дерева, детский сад в Саласпилсе № 7 представляет собой выдающееся двухэтажное деревянное общественное здание, направленное на благоприятный и поддерживающий здоровье детей и воспитателей микроклимат.
Латгальские атланты - хранители очага и неба
Частная инициатива архитектора Инта Пуята - ворота с масштабными деревянными скульптурами древнегреческих атлантов - уже стала популярной достопримечательностью в Латвии, куда съезжаются люди со всей страны.
Развлекательный центр ExPorto в Риге
Яхт-клуб и многофункциональный развлекательный комплекс «ExPorto» - здание, длиной почти 150 м, с двумя надземными этажами расположено между оживленной городской магистралью и акваторией Андрейоста.
Клиентский центр Латвийских государственных лесов в Валмиермуйже
Клиентский центр «LVM» в Западной Видземе является третьим реализованным подобным проектом запоминающийся архитектуры у данного госучреждения, два других расположены в Дундаге и Елгаве.
Оазис «Mārpagalmi» в Агенскалнсе
В одном из самых востребованных микрорайонов Риги, Агенскалнсе, на месте ранее запущенной территории недалеко от популярного места отдыха и прогулок пруда Мары, построен многоквартирный жилой комплекс «Mārpagalmi».
Инвестиции Резекне в развитие будущего
В Резекне, на улице Бривибас 23, на берегу озера Ковшу, с 2021 по 2024 был реализован масштабный проект - строительство рекреационного центра и прилегающей инфраструктуры.
Трансформация Валмиерского театра
После реконструкции, в рамках которой была повышена энергоэффективность, модернизировано несколько технических систем и конструкций, театр готов снова продолжить свою творческую деятельность.
Латвийский центр Микрохирургии
По адресу Бривибас гатве 332 в результате реконструкции разместился Латвийский центр Микрохирургии - медицинское учреждение национального значения, где проводятся уникальные микрохирургические и реконструктивные хирургические операции.
Riga Makerspace
Современная мастерская по прототипированию, которая стала важным центром для творческих индустрий, предпринимательства и образования Латвии, открыла свои двери в конце лета 2025 года после реконструкции.
Променад на улице Остас в Вентспилсе
Весной 2024 года в Вентспилсе завершился процесс реконструкции улицы Остас, который проходил в несколько этапов. Променад стал олицетворением человеко-ориентированного пространства и архитектурной эстетики. Это заключительный этап проекта по восстановлению и реконструкции подъездных путей, реализованный Вентспилсским свободным портом.
Самый современный автосалон
В Риге, на улице Карля Улмана, открыл свои двери новый автосалон «Autobrava Motors» - функционально продуманный комплекс с современным дизайном, который устанавливает новые стандарты качества в автомобильной розничной торговле.
Отель Amrita – забота о клиентах
Отель «Amrita», четырехзвездочный отель в Лиепае, открыл свои двери в 1997 году и уже почти 30 лет предлагает отдых, соответствующий высоким стандартам качества, как туристам, посещающим Лиепаю, чтобы насладиться возможностями для отдыха, так и деловым путешественникам.
Романтика Кемерского парка
Восстановлены два небольших, почти идентичных каменных моста через реку Вершупите в Кемерском национальном парке. Они выразительны, романтичны и живописны, включены в маршрут прогулочных троп.
Морской парк в Саулкрастах
Целью реализации проекта было развитие общественных открытых пространств на территории города Саулкрасты, улучшение качества жизни и повышение безопасности общества, в том числе создание устойчивой инфраструктуры для защиты природных ресурсов, улучшения окружающей среды и снижения антропогенной нагрузки.