Открытие выставки под открытым небом «Архитектура. Инженерия. Форма и фактура» при т/ц «Ориго»

«Открывая новый сезон крупноформатных выставок под открытым небом у торгового центра «Origo», для нас важно подчеркнуть архитектуру и инженерию как значимые для общества ценности, которые формируют качественную, устойчивую и современную городскую среду. В этом году особую радость доставляет «SATEKLES BIZNESA CENTRS» - один из новейших и наиболее амбициозных проектов «Linstow Baltic», который стал важным краеугольным камнем развития «Центрального делового района Риги». Его международное признание, в том числе высокие оценки в области цифрового строительства и устойчивости, подтверждают, что инновационное мышление, точная инженерия и качество архитектуры могут создать среду, которая сохранит ценность и сегодня и в будущем. Приглашаем всех познакомиться с выдающимися работами латвийских архитекторов и инженеров в открытой фотогалерее у торгового центра «Origo», которая уже более десяти лет служит открытой платформой для демонстрации профессиональных достижений и современных идей в публичном пространстве», – подчеркивает Эвия Маевска, коммерческий директор «Linstow Baltic» и многофункционального центра «Origo».