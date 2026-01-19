В Беларуси радуются: Латвия скоро замерзнет без российского газа. Что происходит на самом деле?
"В единственном подземном газовом хранилище Прибалтики уровень топлива упал ниже 40%", - сообщили государственные СМИ Беларуси, намекая, что скоро закончится газ в Инчукалнском газохранилище в Латвии. Действительно ли стране грозят неприятности?
"В единственном подземном газовом хранилище Прибалтики уровень топлива упал ниже 40%. Этого объема может не хватить для годового снабжения не только Литвы, Латвии и Эстонии, но и Финляндии. Однако не только в этих странах ситуация близка к критической. Запасы в немецких, голландских и французских хранилищах стремительно сокращаются и приближаются к историческим минимумам. При этом европейский газ продолжает активно расходоваться, в том числе и в Украине", - тревожно сообщают белорусские, а также многие российские СМИ.
Почему же тогда ни в Европе, ни в Латвии мы не слышим криков о помощи: "Спасите, замерзаем!". А потому, что российская пропаганда опять выдает желаемое за действительное.
"Запасы в хранилищах действительно опустились на многолетние минимумы, однако цены на европейском газовом рынке в пределах новой нормы. Сейчас они примерно на уровне январских прошлогодних — 30-35 евро за мегаватт-час, что выше довоенных 20 евро, но вполне по карману европейским потребителям. В разгар кризиса после российского вторжения в Украину в 2022 году газ в Европе стоил в 10 раз дороже — порой они превышали 300 евро", - сообщает BBC.
Поэтому эксперты полагают, а европейские чиновники надеются, что не только в эту зиму, но и в дальнейшем Европа без проблем обеспечит себя газом по приемлемым ценам, даже с учетом того, что в конце 2027 года она собирается полностью отказаться от российских поставок.
«Половина отопительного сезона позади, температуры были ниже, чем в последние годы, запасы стремительно истощаются. Однако цены на одном из самых низких уровней со времени вторжения России в Украину и, с поправкой на инфляцию, лишь немного превышают средний показатель за десятилетие с 2011 по 2020 год», — отмечает нефтегазовый аналитик Джон Кемп.
По его мнению, главная причина — обилие сжиженного газа на рынке. И предложение будет только увеличиваться в 2026 году с вводом в строй новых заводов в США и Катаре, что позволит не только закрыть текущий зимний спрос в Европе даже в случае нового похолодания, но и восполнить запасы в хранилищах летом по ценам ниже прошлогодних — а значит, лучше подготовиться к следующей зиме.
Европейские газовые хранилища пусты уже наполовину, а в Германии — главной промышленной европейской державе — и вовсе опустились ниже 45%. Однако мир постепенно накрывает давно ожидавшаяся волна поставок сжиженного газа, которая обещает обильное предложение на годы вперед. Европа сумела дождаться этого момента и отныне жизнь без российского газа будет проще и дешевле, чем в последние годы, отмечает отраслевое издание Platts.