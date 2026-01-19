В Беларуси радуются: Латвия скоро замерзнет без российского газа. Что происходит на самом деле?

"В единственном подземном газовом хранилище Прибалтики уровень топлива упал ниже 40%. Этого объема может не хватить для годового снабжения не только Литвы, Латвии и Эстонии, но и Финляндии. Однако не только в этих странах ситуация близка к критической. Запасы в немецких, голландских и французских хранилищах стремительно сокращаются и приближаются к историческим минимумам. При этом европейский газ продолжает активно расходоваться, в том числе и в Украине", - тревожно сообщают белорусские, а также многие российские СМИ.