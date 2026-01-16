Общество "Еврейский голос за мир" призывает Латвию отказаться от участия в "Евровидении-2026"
Антисионистская организация «Еврейский голос за мир», призывает пересмотреть позицию Латвийского общественного медиа (LSM) в отношении участия общественного вещателя Израиля в песенном конкурсе «Евровидение».
В письме правлению LSM, Совету общественных электронных СМИ и министру культуры Агнесе Лаце указано, что несколько европейских телерадиокомпаний уже обратились к Европейскому вещательному союзу (EBU) с призывом пересмотреть участие Израиля в конкурсе, учитывая возможные нарушения международного права и прав человека со стороны властей Израиля в секторе Газа. Несмотря на это, Генеральная ассамблея EBU в декабре прошлого года приняла решение разрешить израильскому общественному медиа продолжить участие в конкурсе, после чего ряд медиакомпаний в разных странах заявил об отказе участвовать в «Евровидении» в этом году.
Авторы письма ссылаются на отчеты и решения международных институтов — ООН, Международного суда и Международного уголовного суда, — в которых зафиксированы возможные нарушения международного права и прав человека со стороны Израиля. В письме также выражены опасения по поводу независимости израильского общественного медиа и его соответствия уставу и этическому кодексу EBU.
В письме также подвергаются критике отдельные публичные высказывания представителей LSM, в которых подчеркивалась необходимость отделять политику от культуры. Авторы отмечают, что на практике песенный конкурс «Евровидение» также служит инструментом публичной дипломатии. В качестве примера приводится решение EBU в 2022 году исключить российские телерадиокомпании из участия в конкурсе после вторжения России в Украину.
Общество призывает LSM инициировать в EBU пересмотр соответствия израильского общественного медиа критериям участия, выразить солидарность с другими европейскими вещателями и отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» в этом году. Также в письме содержится призыв более широко и системно информировать общественность по израильско-палестинскому вопросу, используя оценки экспертов по международному праву и документы международных организаций.
Справка. Общество «Еврейский голос за мир» (Jewish Voice for Peace, JVP) — это американская левая антисионистская организация, выступающая в поддержку палестинцев, критикующая политику Израиля, призывающая к бойкоту Израиля и считающая сионизм формой расизма или апартеида.