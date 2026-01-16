Общество "Еврейский голос за мир" призывает Латвию отказаться от участия в "Евровидении-2026"

В письме правлению LSM, Совету общественных электронных СМИ и министру культуры Агнесе Лаце указано, что несколько европейских телерадиокомпаний уже обратились к Европейскому вещательному союзу (EBU) с призывом пересмотреть участие Израиля в конкурсе, учитывая возможные нарушения международного права и прав человека со стороны властей Израиля в секторе Газа. Несмотря на это, Генеральная ассамблея EBU в декабре прошлого года приняла решение разрешить израильскому общественному медиа продолжить участие в конкурсе, после чего ряд медиакомпаний в разных странах заявил об отказе участвовать в «Евровидении» в этом году.