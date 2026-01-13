Сначала родители не понимали, что что-то не так: двум малышам нужна помощь для оплаты жизненно важной терапии
В начале нового года все загадывают желания на год и ждут маленьких чудес. Эта рижская семья, где растут два малыша Райен и Брайен - оба с диагнозом «аутизм», тоже очень верит, что год принесет им перемены и надеется на лучшее. Им это нужно особенно.
Мы приехали в гости к этой семье, живущей на съемной квартире в Задвинье. Малыши первыми выбежали к дверям, они очень милые, симпатичные, любознательные. Оба очень похожи друг на друга. Только Райену - 4 года, а Брайену - 2.
В этой семье переживания мамы «особенного ребенка» умножены на два. Обоим малышам поставлен диагноз - аутизм и нарушения речи. Они не говорят, не понимают многих элементарных вещей. И даже не могут рассказать маме, чего они хотят, что чувствуют или где у них болит.
Вся жизнь этой семьи подчинена главной цели - помочь детям выбраться из их «зазеркалья», чтобы они начали говорить, общаться и смогли лучше адаптироваться к окружающему миру, контактировать с другими детьми.
Родителей «особенных» детей всегда мучают вопросы - что еще можно сделать и что будет дальше? Мамы таких малышей - настоящие герои, которые, спрятав эмоции внутри, делают свою очень сложную работу, у которой нет отпуска и выходных. Кима, мама Райена и Брайена, тоже отдает все силы и время своим «особенным» детям и не перестает надеяться.
В семье растет еще один ребенок – 11-летняя Саманта, приемная дочка. Девочка очень помогает маме и обожает своих младших братиков. А у Райена она просто лучший друг.
А еще в семье живут два питомца – чудесная кошка Коко и котенок Элфа, которые носятся по квартире без остановки. «Дети их очень любят. Им вообще нравятся животные, мы возили их в мини-зоопарк, и мальчики были в восторге», - рассказывает мама.
Сначала со старшим сыном Райеном все было хорошо. Но очень скоро родители начали волноваться - мальчик рос, но не разговаривал и не общался со своими сверстниками. Когда он начал ходить в детский сад, воспитатели заметили, что его повседневные привычки и поведение сильно отличаются от других детей. Райен плохо спал по ночам, часто плакал и нервничал, когда его не понимали.
Сейчас Райен ходит в специализированный детский сад, где с ним занимаются специальный педагог, а скоро начнутся занятия и с аудиологопедом. Брайен пока что сидит дома. Но обоих мама водит на занятия по АВА-терапии. И эти занятия нельзя прерывать. Семья живет очень скромно, поэтому нужна помощь.
Родители постоянно ищут возможности как-то помочь детям. Так, малыши начали ходить на индивидуальные занятия к сертифицированному АВА-терапевту Виктории Задорожной, о которой мама прочитала отличные отзывы в одной из специализированных родительских групп в соцсетях.
Первые же занятия начали давать хорошие результаты. Если Райен раньше не понимал совсем ничего и был очень импульсивный, то сейчас у него стало меньше истерик, начали появляться первые слова, он стал спокойнее и внимательнее. Райену нравятся паззлы и книжки с картинками. Он занимается танцами в детском саду, выучил буквы и учится их писать. Очень быстро развивается. Мама благодарна за это АВА-терапевту, так как та умеет находить общий язык с «особенными» детками и внимательно вникает в любые проблемы.
Хорошие результаты видны и у Брайена. В результате занятий АВА-терапией у обоих малышей улучшились коммуникативные навыки, способность справляться с «кризисными ситуациями» - уменьшились истерики, малыши лучше понимают сказанное и учатся выражать свои потребности, что очень важно в повседневной жизни.
Чтобы продолжать занятия, семья даже переехала из Марупе, где жила у родителей мужа, в Задвинье - поближе к Ильгуциемсу, где принимает Виктория. Здесь они теперь снимают квартиру.
Папа Артур много работает, чтобы обеспечить семье необходимое и оплачивать лечение детям. Он занимается грузоперевозками. Мама работать не может, так как нужно постоянно быть с детьми. По специальности Кима – визажист, ей очень нравится эта профессия, и она мечтает когда-нибудь работать в индустрии красоты и ухода за внешностью.
Правда, сейчас на себя у нее времени совсем не остается. Жизнь семьи заполнена заботами. Иногда у них с Артуром получается съездить вместе в Лиелварде к отцу или в Вентспилс к друзьям, и это каждый раз маленькое событие. Познакомились они 8 лет назад, а женаты уже 5 лет.
«Артур - очень хороший отец, - рассказывает Кима. – Очень помогает с детьми, по утрам отвозит Райена в детский сад. Мы живем дружно».
Несмотря на волнения, связанные со здоровьем детей, Кима в целом считает себя счастливым человеком. «Я знаю, что у других бывают ситуации тяжелее. Мы стараемся справляться. Любимые дети рядом, и мы будем делать все возможное, чтобы улучшить их здоровье».
Сейчас этим двум малышам очень нужна наша помощь. Занятия АВА-терапией надо обязательно продолжать. Останавливаться нельзя. Пока братики еще маленькие, многое возможно изменить.
Как помочь
Братьям, 4-летнему Райену и 2-летнему Брайену, нужна помощь для оплаты очень важных для них курсов АВА-терапии, которые будут проходить два раза в неделю. Стоимость годового курса для каждого - 4160 евро. Что вместе получается - 8320 евро.
В рамках акции «Зеленой лампы» подключен благотворительный телефон - 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи малышам. С этих денег не берутся никакие комиссионные и не делаются отчисления.
Labdarības fonds BeOpen
Reģ. Nr. 50008218201
Konta Nr. LV55CBBR1123215500470
SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība brālīšiem Rozginiem
Фонд имеет статус Общественно-полезной организации (Sabiedriskā labuma organizācija - SLO), это дает благотворителям возможность получать налоговые льготы по подоходному налогу.