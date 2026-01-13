Сначала родители не понимали, что что-то не так: двум малышам нужна помощь для оплаты жизненно важной терапии

Первые же занятия начали давать хорошие результаты. Если Райен раньше не понимал совсем ничего и был очень импульсивный, то сейчас у него стало меньше истерик, начали появляться первые слова, он стал спокойнее и внимательнее. Райену нравятся паззлы и книжки с картинками. Он занимается танцами в детском саду, выучил буквы и учится их писать. Очень быстро развивается. Мама благодарна за это АВА-терапевту, так как та умеет находить общий язык с «особенными» детками и внимательно вникает в любые проблемы.