Действия одного президента могут стать концом НАТО - и речь не о Путине

Ведь в данном случае возник бы парадоксальный вопрос: если Соединённые Штаты применят военную силу против Гренландии, то что будут делать Соединённые Штаты как член НАТО? Ведь НАТО должно защищать одного из своих членов, то есть Данию и её территории, от любой агрессии», — рассуждал Кубилюс. Он выразил сомнение в том, что США действительно предпримут действия против Гренландии. «То, что будут поднимать шум, немного угрожать и искать какие-то специальные решения — это, возможно», — добавил он.