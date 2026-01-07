Действия одного президента могут стать концом НАТО - и речь не о Путине
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что гипотетическая военная операция США в Гренландии означала бы конец НАТО как оборонного союза. Его комментарий прозвучал после заявлений президента США Дональда Трампа о желательности присоединения острова.
Если президент США Дональд Трамп проведёт военную операцию в принадлежащей Дании Гренландии, чтобы взять её под свой контроль, это будет означать конец НАТО как оборонного альянса, считает делегированный Литвой член Европейской комиссии Андрюс Кубилюс. «Я согласен с премьер-министром Дании: если бы это произошло — хотя я не верю, что такое может случиться, — если бы американская администрация решила применить силу для захвата контроля над Гренландией, это определённо стало бы концом всех трансатлантических связей и НАТО», — заявил еврокомиссар во вторник в эфире телеканала LRT.
«Администрация Соединённых Штатов, вероятно, это тоже хорошо понимает», — добавил Кубилюс.
После того как Трамп на выходных подтвердил свое желание аннексировать Гренландию, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в таком случае всему придет конец, включая НАТО.
По словам Кубилюса, если Соединённые Штаты хотят укрепить безопасность Гренландии или региона, они могут расширять свои военные базы на этой территории. «Такие возможности предоставляются. Для этого совсем не нужно пугать или угрожать каким-либо захватом Гренландии или установлением контроля над ней», — сказал еврокомиссар, ответственный за оборону и космос.
«Я искренне убежден, что в Соединённых Штатах должно хватить рационального подхода и здравого смысла, чтобы понять: с соратниками по НАТО и трансатлантическими партнерами нельзя вести себя грубо, игнорируя любые нормы и соглашения.
Ведь в данном случае возник бы парадоксальный вопрос: если Соединённые Штаты применят военную силу против Гренландии, то что будут делать Соединённые Штаты как член НАТО? Ведь НАТО должно защищать одного из своих членов, то есть Данию и её территории, от любой агрессии», — рассуждал Кубилюс. Он выразил сомнение в том, что США действительно предпримут действия против Гренландии. «То, что будут поднимать шум, немного угрожать и искать какие-то специальные решения — это, возможно», — добавил он.
Агентство BNS писало, что Трамп в воскресенье вновь заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. По его словам, Гренландия, богатая жизненно важными для технологической промышленности минералами, необходима для национальной безопасности США.