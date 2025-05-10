Больше пряников, меньше кнута: в США придумали новый способ, как заполучить Гренландию
Американские чиновники обсуждают план по вовлечению Гренландии в сферу влияния США, используя тип соглашения, который Соединенные Штаты ранее применяли для поддержания тесных связей с рядом государств в Тихом океане.
Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника и еще один человек, знакомый с ходом обсуждений. Согласно рассматриваемому плану, администрация Дональда Трампа предложит лидерам Гренландии заключить так называемое Соглашение о свободной ассоциации (COFA) с Соединенными Штатами.
В прошлом такие соглашения были подписаны с малыми островными государствами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау. В каждом случае условия соглашения были немного разными, но в целом речь идет о договоренности, в рамках которой правительство США предоставляет таким микро-государствам ряд услуг - от доставки почты до военной защиты - а взамен американские военные получают право свободно действовать на территории этих стран. Кроме того, торговля с США для них в основном является беспошлинной.
Соглашения COFA ранее заключались с независимыми государствами, и для реализации подобного плана Гренландии, вероятно, пришлось бы отделиться от Дании. Хотя опросы показывают, что жители Гренландии заинтересованы в независимости, большинство из них не хотят становиться частью США. Соглашение COFA — которое предполагает передачу значительной части суверенитета Вашингтону — может вызвать аналогичный скепсис.
По словам двух источников Reuters, одним из участников обсуждений является Маркус Томи, исполняющий обязанности старшего директора по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности США. В переговорах также участвует Дэвид Копли, ключевой специалист по вопросам добывающей промышленности в Национальном экономическом совете (NEDC), сообщил один из источников.
Напомним, что о желании заполучить Гренландию Трамп заявил еще даже не вступив в должность. Изначально Дональд Трамп думал, что он может просто купить остров. По его словам, владение островом имеет критическое значение для национальной безопасности США.