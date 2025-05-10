Больше пряников, меньше кнута: в США придумали новый способ, как заполучить Гренландию

В прошлом такие соглашения были подписаны с малыми островными государствами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау. В каждом случае условия соглашения были немного разными, но в целом речь идет о договоренности, в рамках которой правительство США предоставляет таким микро-государствам ряд услуг - от доставки почты до военной защиты - а взамен американские военные получают право свободно действовать на территории этих стран. Кроме того, торговля с США для них в основном является беспошлинной.