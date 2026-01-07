"Я не знаю, как вам ко мне записаться": жительница Тукумса два года не может попасть к врачу, который делал ей операцию

«Получается, в течение пяти месяцев я покупала лекарство за 70 евро, которое мне не помогает. Какой в этом смысл! И я после этого оплачу визит к ней, чтобы она сказала мне, что нет смысла принимать это лекарство. Еще я записалась на прием к кардиологу в больнице Страдиня. Я стояла в очереди два месяца — это платная услуга. Я пошла к ней со всеми бумагами. У меня в Страдиня уже есть медкарта, там все всё видят. Она открыла медкарту и сказала мне: «Хммм». Потом тишина, а затем она говорит: «Я не знаю, чем тебе помочь. Такой случай в своей практике я вижу впервые», - говорит пациентка.