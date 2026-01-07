"Я не знаю, как вам ко мне записаться": жительница Тукумса два года не может попасть к врачу, который делал ей операцию
История жительницы Тукумса обнажила масштабную проблему латвийского здравоохранения: попасть к узкому специалисту становится почти невозможно, а ожидание послеоперационного приема растягивается на годы, ставя под угрозу здоровье пациентов.
Шесть лет назад жительница Тукумса Велга почувствовала, что с сердцем что-то не в порядке — было ощущение, что оно бьется слишком сильно, появилась одышка. Появилось состояние стресса, которое особенно ощущалось, когда женщина лежала вечером в постели или на диване. После проведения кардиограммы в местной поликлинике было установлено, что у нее слишком частые перебои в работе сердца. Женщина обращалась к разным врачам, принимала различные лекарства, но улучшения не было, сообщает LSM+.
«Если ты не попадаешь к своему врачу, то идешь к другому. И тогда они говорят: «О боже, это лекарство ведь вам не подходит. Убираем эти, будем принимать другие». У меня есть целая папка, где я все записывала, потому что все всегда спрашивают: «Что ты пил? Тебе помогло?» - рассказывает Велга.
Позже Велга попала к врачу, который назначил ей операцию на сердце в больнице им. Страдиня. Попасть на операцию удалось относительно быстро, через полгода. После операции Велге было рекомендовано прийти на контроль к врачу, который ее оперировал. Но все оказалось не так просто. Несмотря на серьезность диагноза.
Она рассказывает: «Я ему говорю: «Я знаю, как трудно к вам попасть, ведь я была у вас на платном визите в частной клинике». И я думала, что если ты стоишь в государственной очереди, то тебе назначают время, когда нужно прийти на прием. И я его спрашиваю — «Как мне к вам записаться?» Он смотрит на меня: «Я не знаю...»
Операция была сделана два года назад, и с тех пор Велге так и не удалось попасть на прием к этому врачу.
По ее наблюдениям, этот врач в больнице принимает только четырех пациентов в неделю. В частной клинике — пару раз в неделю, а то и реже. Велга делает вывод: очередь к узким специалистам, в ее случае – к аритмологу, самая долгая.
Постоянно звоня в больницу Страдиня, Велге все же удалось попасть к другому аритмологу, потому что от визита внезапно отказался еще один пациент. Этот врач пришел к выводу, что операция прошла неудачно, и сказал принимать еще лекарства, а затем прийти на прием через восемь месяцев. Прошло уже десять месяцев, а к этому врачу ее записали только на апрель следующего года, но уже за деньги — 120 евро за прием.
«Получается, в течение пяти месяцев я покупала лекарство за 70 евро, которое мне не помогает. Какой в этом смысл! И я после этого оплачу визит к ней, чтобы она сказала мне, что нет смысла принимать это лекарство. Еще я записалась на прием к кардиологу в больнице Страдиня. Я стояла в очереди два месяца — это платная услуга. Я пошла к ней со всеми бумагами. У меня в Страдиня уже есть медкарта, там все всё видят. Она открыла медкарту и сказала мне: «Хммм». Потом тишина, а затем она говорит: «Я не знаю, чем тебе помочь. Такой случай в своей практике я вижу впервые», - говорит пациентка.
Теперь Велга каждые три месяца проводит холтер-мониторинг — это непрерывная регистрация сердечного ритма на протяжении суток с помощью портативного устройства. И показывает результаты семейному врачу, который взял на себя задачу следить за изменениями. Велга также записалась на еще одну операцию на сердце, но ей придется ждать от трех до пяти лет, поскольку теперь она считается вторичным пациентом.
Национальная служба здравоохранения (NVD) подчеркивает, что подобная ситуация — ответственность конкретного медучреждения. NVD отвечает письменно:
«Если после оплачиваемой государством операции или иной услуги врач предлагает прийти к нему на повторный прием через определенное время, то работа медучреждения должна быть организована таким образом, чтобы пациент мог реально получить эту оплачиваемую государством услугу в рекомендованный срок.
Планирование и организация приема пациентов — задача каждого медицинского учреждения, поэтому важен внутренний порядок и общение между врачами и регистратором.
Если пациенту необходима повторная консультация специалиста или консультация конкретного врача в определенный период для дальнейшего (последующего) лечения, то медицинское учреждение обязано обеспечить внесение таких пациентов на очередь. Если это не было обеспечено, то пациенту рекомендуется повторно обратиться к лечащему врачу или администрации учреждения». А если пациент не доходит до решения на уровне администрации учреждения, необходимо сообщить об этом NVD по электронной почте с описанием и более подробной информацией.