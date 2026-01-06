За 3 млн евро продана недвижимость экс-премьера Гайлиса: объект был на продаже с 2017 года
Бывшая летняя резиденция экс-премьера и предпринимателя Мариса Гайлиса в Калтене — «Остров Пасхи» — продана за три миллиона евро, свидетельствует информация Земельной книги.
На основании договора купли-продажи от 5 декабря 2025 года владельцем здания стало SIA Silver Group, собственником которой является Аленс Байбековс. Silver Group владеет 46,01% долей SIA Booking Group, которой принадлежит латвийская компания-посредник по аренде автомобилей SIA Booking Group Corporation — представитель сайта EconomyBookings.com.
Марис Гайлис сообщил агентству LETA, что, по его мнению, сумма, за которую удалось продать объект, соответствует его реальной стоимости. При этом он отметил, что у таких объектов в Латвии фактически нет рынка: если в Юрмале недвижимость такой ценовой категории еще можно продать, то в более удаленных местах, таких как Калтене, это уже очень сложно.
Дом экс-премьер-министра Мариса Гайлиса
Brīvdienu māja “Lieldienu Sala” Kaltenē ir arhitektes Zaigas Gailes izlolots projekts. “Patvērums minimālismā”, jeb māja, kas dzīvo saskaņā ar dabu. ...
Гайлис подчеркнул, что «Остров Пасхи» получил несколько архитектурных наград, поэтому он положительно оценил то, что покупатель приобрел недвижимость вместе со всем интерьерным оснащением и мебелью. «То есть смог оценить архитектурную и дизайнерскую ценность здания», — сказал Гайлис.
На вопрос, была ли за восемь лет, пока объект выставлялся на продажу, достаточная заинтересованность со стороны покупателей, Гайлис признал, что интерес был небольшим, поскольку объект очень специфический. За восемь лет покупкой интересовались только три потенциальных покупателя, и третий из них в итоге приобрел недвижимость.
Впервые объект был выставлен на продажу в 2017 году. Тогда, объясняя, почему решил продать дом, Гайлис говорил, что пришло время что-то менять.
«У меня вообще есть привычка менять старые вещи, особенно летние дома. Причин много: дом далеко, он довольно уникален и его можно продать за хорошую цену», — рассказывал он.
Он подчеркивал, что не раскроет сумму, за которую хотел продать дом, но отмечал, что она точно будет семизначной, то есть не меньше миллиона евро. «Туда же вложены миллионы — как можно продать дешевле», — указывал Гайлис.
«Все будет зависеть от того, кто будет покупателем. Одному покупателю продавец дома Latio назовет одну цифру, другому — другую. Я и сам буду смотреть, кто хочет купить дом: если покупатель мне не понравится, могу и отказать», — говорил Гайлис.
Отвечая на вопрос, за какой срок он рассчитывает продать дом, Гайлис отмечал, что обычно продажа таких объектов занимает несколько лет. «Мне некуда спешить, необходимости нет. В то же время дом может быть продан и за пару месяцев — никогда не знаешь, когда появится правильный покупатель», — говорил он.
Информация на сайте дома указывает, что спутница Гайлиса, архитектор Зайга Гайле, в 2006 году разработала проект «Реконструкция рыбоводной насосной станции». Строительство дома длилось с 2007 по 2010 год, объект возводила SIA PS Serviss.
Общая площадь здания — 514,2 квадратного метра. Площадь участка — 10 067 квадратных метров, а площадь плавучего дома, выполненного в форме подводной лодки, — 52,45 квадратного метра. Объект представляет собой переоборудованный индустриальный объект советского времени, построенный на искусственном острове в 200 метрах от морского берега. Изначально это была насосная станция, которую планировалось использовать в комплексе по выращиванию лосося в 1980-х годах. Ранее хозяева дома поясняли, что весь проект тогда стоил восемь миллионов рублей, однако из-за технических трудностей комплекс был заброшен и начал разрушаться.
В доме предусмотрены гараж на две машины, жилое помещение для управляющего над гаражом, пять спален (одна хозяйская и четыре гостевые), пять кабинетов (один хозяйский и четыре гостевых), а также жилая холл-зона с кухней и пространством для отдыха.
«Остров Пасхи» получил ряд наград, в том числе Латвийскую архитектурную премию 2009 года в номинации «Лучшая реставрация», премию «Культурное наследие года» 2007 года, первое место в номинации «Реконструкция» в конкурсе Латвийской ассоциации строителей «Лучшее здание года в Латвии 2007», награду Чикагского музея архитектуры и дизайна в 2010 году. В 2012 году «Остров Пасхи» также вошел в финальную экспозицию Всемирного фестиваля архитектуры в Сингапуре.