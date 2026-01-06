Пропалестинские активисты заблокировали израильтянам посадку на самолет в аэропорту Милана

Одним из пассажиров рейса оказался израильтянин по имени Мики, который прилетел в Милан вместе с женой на короткие выходные. По его словам, после регистрации и прибытия к зоне предполетного досмотра рядом с выходом на посадку они столкнулись с агрессивно настроенными активистами. «Люди кричали “Free Palestine” и другие лозунги против Израиля, при этом подходили все ближе», — рассказал Мики в интервью израильским СМИ.