Пропалестинские активисты заблокировали израильтянам посадку на самолет в аэропорту Милана
В субботу, 4 января, в аэропорту Милана произошел инцидент с участием пропалестинских активистов, которые заблокировали посадку пассажиров на рейс в Тель-Авив. Группа из примерно 15 человек перекрыла проход к выходу на посадку, выкрикивала антиизраильские лозунги и выстроилась в так называемую живую цепь, не позволяя израильтянам пройти на борт самолета.
Как сообщает израильский 12-й канал, акция продолжалась около 20 минут. Все это время рядом не было ни полиции, ни сотрудников службы безопасности аэропорта. Представители авиакомпаний пытались вмешаться и разнять стороны, однако их усилия оказались безрезультатными. В итоге рейс в Израиль был задержан более чем на два часа.
Одним из пассажиров рейса оказался израильтянин по имени Мики, который прилетел в Милан вместе с женой на короткие выходные. По его словам, после регистрации и прибытия к зоне предполетного досмотра рядом с выходом на посадку они столкнулись с агрессивно настроенными активистами. «Люди кричали “Free Palestine” и другие лозунги против Израиля, при этом подходили все ближе», — рассказал Мики в интервью израильским СМИ.
Israeli passengers were blocked from boarding a flight to Tel Aviv at Milan airport today after a group of pro-Palestinian activists formed a human barrier, hurled antisemitic slurs, and delayed the departure for more than an hour.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2026
🇮🇱🇮🇹
pic.twitter.com/NECIvHXoUQ
По его словам, беспорядки устроили пассажиры рейса в Марокко, которые пришли из соседнего гейта. Заметив указание на рейс в Тель-Авив, они целенаправленно перегородили дорогу израильским пассажирам, образовав плотную цепь и не позволяя им пройти.
Ситуация быстро переросла в хаос. Пассажиры пытались прорваться силой, начались толчки и крики с обеих сторон. Один из активистов достал камеру и начал снимать людей в упор, выкрикивая обвинения вроде «вы убийцы младенцев» и «освободите Палестину». По словам Мики, было очевидно, что действия группы носили провокационный характер.
Когда напряжение усилилось, Мики поднялся на верхний этаж аэропорта, чтобы найти службу безопасности. Однако рядом с выходом на посадку охраны не оказалось, а полицейский пункт был закрыт. «Я попросил сотрудников вызвать полицию, потому что внизу происходили беспорядки. Мне сказали, что полицию вызывают, но когда я вернулся, все продолжалось», — рассказал он.
По его словам, за все 20 минут конфликта ни один полицейский так и не появился, что вызвало у пассажиров чувство полной беззащитности. В конечном итоге участники акции, летевшие в Марокко, покинули место происшествия, чтобы не опоздать на свой рейс.
Вылет самолета в Израиль сначала был невозможен из-за конфликта, а затем задержался еще сильнее из-за нарушенного расписания других рейсов. В общей сложности задержка превысила два часа. «Это был серьезный провал системы безопасности. Все могло закончиться гораздо хуже», — подытожил Мики.