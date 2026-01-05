Имантса Фрейбергса проводят в последний путь в Домском соборе в Риге
Прощание с Имантсом Фрейбергсом, мужем бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, состоится 10 января. Церемония прощания пройдет в Рижском Домском соборе в 14.00, об этом экс-президент сообщила в социальной сети Facebook.
Имантс Фрейбергс ушел из жизни 1 января. «Мой любимый Имантс сегодня утром ушел в вечность в светлый Божий мир. В глубокой скорби молюсь, чтобы путь его души был легким. О нем скорбят дочь Индра, внук Иварс, сын Карлис с женой Линдой и внуками Алисой, Аустрой и Ритумсом», — тогда написала Вайра Вике-Фрейберга в соцсети X.
Имантс Фрейбергс родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году в качестве беженца оказался в лагерях в Германии. В 1948 году переехал во Францию, а в 1954 году — в Канаду. Согласно публично доступной информации, Имантс Фрейбергс и Вайра Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года.
Фрейбергс был специалистом в области компьютерных наук. Работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами обучения по информатике, был профессором Университета Монпелье во Франции и Оксфордского университета в Англии, а также работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций. Фрейбергс являлся членом Латвийской академии наук. Был награжден орденом Трех звезд первой степени.
Вайра Вике-Фрейберга была президентом Латвийского государства два срока полномочий — с 8 июля 1999 года по 7 июля 2007 года, став первой и пока единственной женщиной на посту главы государства Латвии.