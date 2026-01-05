Имантса Фрейбергса проводят в последний путь в Домском соборе в Риге

Фрейбергс был специалистом в области компьютерных наук. Работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами обучения по информатике, был профессором Университета Монпелье во Франции и Оксфордского университета в Англии, а также работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций. Фрейбергс являлся членом Латвийской академии наук. Был награжден орденом Трех звезд первой степени.