Что год грядущий нам готовит: Financial Times представила свой прогноз

Financial Times опубликовала ежегодный прогноз мировых событий на 2026 год. Авторы сразу признали, что прошлогодний прогноз оказался самым неточным за всю историю рубрики. В 2025 году не сбылись семь из двадцати предсказаний.

В политике издание не ждёт резких разворотов. По оценке FT, президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на отказ от Донбасса в рамках мирного соглашения с Россией. Такой шаг газета называет неприемлемым с военной, политической и конституционной точек зрения и возможным только при «невероятном крахе обороны».

«В США Дональд Трамп к концу 2026 года отступит от самых жёстких тарифных угроз. Газета ожидает, что он откажется от новых пошлин на полупроводники и фармацевтику и смягчит другие меры через сделки — из-за давления рынков, роста цен и ответных шагов торговых партнёров. При этом демократы, по мнению авторов, могут вернуть контроль над Палатой представителей и начать расследования в отношении администрации президента», - считает газета.

В Европе FT не ждёт досрочных парламентских выборов во Франции, а в Германии прогнозирует сохранение «санитарного кордона» вокруг ультраправой «Альтернативы для Германии». В Великобритании премьер Кир Стармер и Лейбористская партия столкнутся с проблемами на местных выборах в мае. В Японии, напротив, пост премьера, как ожидается, сохранит Санаэ Такаити.

В экономике и финансах FT прогнозирует продолжение цикла снижения процентных ставок большинством центральных банков. Исключением станет Япония. Китайский юань, по оценке издания, существенно не укрепится, несмотря на высокий торговый профицит и дефляцию. Цена золота, напротив, может превысить пять тысяч долларов за унцию из-за спроса со стороны центробанков и инвесторов.

В технологиях газета ждёт «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Крупные технологические компании сохранят устойчивость, тогда как венчурные и небольшие игроки понесут потери. Коммерчески жизнеспособного квантового компьютера в 2026 году авторы не ожидают, а гуманоидные роботы останутся дорогим нишевым продуктом.

«Отдельно отмечаются проблемы Tesla. Компания не сможет восстановить утраченные позиции на рынках США, Европы и Китая. Илон Маск сосредоточится на развитии ИИ и роботакси, а не на классическом автопроизводстве», - прогнозирует издание.

В целом редакция Financial Times делает вывод, что 2026 год станет ещё менее предсказуемым. При этом, по оценке газеты, переоценённые направления, от технологий до финансов, столкнутся с охлаждением и пересмотром ожиданий.

