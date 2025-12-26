В Бауской больнице после смерти двух пациентов проверят действия врача
Две семьи обвинили врача Бауской больницы в возможной халатности после смерти своих родственников. На фоне жалоб медучреждение отстранило специалиста и начало масштабную проверку ее работы за последние семь лет. Расследование также начала Инспекция здравоохранения, сообщает Zemgales reģionālā televīzija.
Одну из жалоб подала Александра, пережившая смерть своего дедушки. Она считает, что врач Бауской больницы не обеспечила надлежащего лечения. Мужчину госпитализировали для прохождения поддерживающего курса процедур, однако в течение двух недель он впал в кому, после чего родственники приняли решение перевезти его в Елгавскую больницу.
«Все было непрофессиональным — и коммуникация, и лечение. Ему все время давали мочегонные препараты. 22 октября нашего дедушку доставили в Елгавскую больницу, потому что он был в коме. Никто, никто не сообщил нам, что он уже в коме. Его жизнь могла бы продолжаться», — рассказала Александра. Состояние пациента было настолько тяжелым, что спасти его уже не удалось. По словам Александры, лечащий врач в Елгавской больнице рекомендовал родственникам подать жалобу.
Похожую историю рассказала и Гундега — о своей бабушке, пациентке того же врача Бауской больницы: «Нашу бабушку доставили в больницу в Бауске в состоянии, когда она могла ходить, с небольшими проблемами памяти. Диагнозы менялись почти каждый день — сначала говорили о заражении крови, затем о воспалении мочевыводящих путей. В конце ей давали снотворные, несмотря на то, что у нее была непереносимость таких препаратов. Она не могла их принимать, а в Елгаву нас перевезли уже в очень тяжелом состоянии». Эта пациентка также скончалась в Елгавской больнице.
После получения двух жалоб Бауская больница начала внутреннее расследование и приняла решение временно отстранить врача от должности, сообщает LSM+. «В данном случае есть запрос и со стороны Инспекции здравоохранения, поэтому родственники имеют право обращаться и туда. Основанием для отстранения стала коммуникация, а коммуникация — это тоже показатель качества. В том числе и медицинская документация, поскольку назначение медикаментов должно быть должным образом отражено», — пояснила председатель правления Бауской больницы Маргарита Эпермане. В медучреждении сообщили, что врач отвергла предъявленные обвинения, однако не откликнулась на предложение высказать свое мнение.
Инспекция здравоохранения подтвердила начало проверки. Пока Инспекция оценивает действия врача, Бауская больница проведет выборочную проверку ее работы за семь лет, а также комплексный аудит. Запланированы и более масштабные изменения.