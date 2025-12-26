В Бауской больнице после смерти двух пациентов проверят действия врача

Похожую историю рассказала и Гундега — о своей бабушке, пациентке того же врача Бауской больницы: «Нашу бабушку доставили в больницу в Бауске в состоянии, когда она могла ходить, с небольшими проблемами памяти. Диагнозы менялись почти каждый день — сначала говорили о заражении крови, затем о воспалении мочевыводящих путей. В конце ей давали снотворные, несмотря на то, что у нее была непереносимость таких препаратов. Она не могла их принимать, а в Елгаву нас перевезли уже в очень тяжелом состоянии». Эта пациентка также скончалась в Елгавской больнице.