Позиция Латвии в международном Индексе терроризма ухудшилась. Молодежь все чаще попадает в сети радикалов

С 2019 года начато девять уголовных процессов, связанных с терроризмом; пять из них — за последние два года, что может указывать на тенденцию роста радикализации. В основном радикальный контент потребляют молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет — и это глобальная тенденция. «Я считаю, что мы наблюдаем рост радикализации молодежи, особенно среди несовершеннолетних. Это особенно ярко проявляется в последние три года — фактически в постковидный период. Если посмотреть на некоторые европейские страны, иногда 25% и даже до 50% подозреваемых в терроризме — это лица младше 18 лет. Поэтому это, безусловно, растущая проблема», — заявил передаче старший исследователь Института экономики и мира (Institute for Economics and Peace) Томас Морган (Австралия).