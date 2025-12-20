Пожилых латвийцев все чаще оставляют в больницах на праздники их собственные дети - чтобы не мешали отмечать
С приближением праздников латвийские больницы вновь сталкиваются с наплывом пожилых пациентов, которых семьи привозят не по медицинским показаниям, а из‑за нежелания или невозможности ухаживать за ними дома. Медики называют это растущей социальной проблемой.
Каждый год с приближением праздников в латвийских больницах проявляется одна и та же тревожная тенденция: некоторые семьи стараются поместить своих пожилых, лежачих или тяжелобольных родственников в стационары, чтобы самим спокойно провести выходные, отпраздновать или отправиться в поездку. С каждым годом таких случаев становится больше. Речь идет не об одиноких людях. У большинства этих пожилых пациентов есть дети и внуки. Но именно в праздничные дни слепые, немощные, прикованные к постели матери и отцы внезапно оказываются никому не нужными, сообщает LSM.lv.
Ни один закон не обязывает заботиться о немощных родителях. Но, по мнению врачей, есть ценности, которые стоят выше правовых норм. Это вопрос морали, отношения и человеческой ответственности. Иногда, как признаются медики, соседи оказываются ближе, чем родные дети.
История одного пациента
90-летний Альфред был доставлен в больницу, поскольку, по словам сына, потерял сознание. Однако забирать отца из стационара сын отказался. По его словам, дома некому за ним ухаживать. Жену Альфреда, мать этого же сына, недавно поместили в пансионат. Сам Альфред признается, что почти ничего не видит и очень хотел бы быть рядом с женой, просто посидеть с неи рядом.
В Рижской Восточной клинической университетской больнице подобных пациентов немало. Медики отмечают, что именно в преддверии праздников пожилых и лежачих людей стараются госпитализировать не по медицинским показаниям, а из-за нежелания или невозможности ухаживать за ними дома.
Врачи признают: в отделениях есть пациенты, которые остаются на неопределенное время, и те, за кем родственники отказываются приезжать вовсе. При этом больница высокого уровня ухода — не место для длительного пребывания таких людей.
Социальная проблема, которая растет
Социальные службы и медики подчеркивают, что проблема усугубляется с каждым годом. Особенно болезненно то, что речь идет о пациентах, у которых есть родственники, способные при желании организовать уход. В Риге доступны различные социальные услуги, но семьи часто не занимаются их оформлением заранее.
Похожая ситуация и в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. Специалисты отмечают, что родственники нередко эмоционально выгорают, ухаживая за немощными родителями. В латвийском обществе, по словам соцработников, не принято долго и тяжело заботиться о близких дома — это общество комфорта.
Иногда семьи боятся брать родственников домой, особенно если у пациента есть трахеостома или другие сложные медицинские особенности. Дополнительная проблема — медлительность социальных служб: оформление помощи и услуг занимает время, тогда как больницы вынуждены выписывать вылеченных пациентов, потому что за дверью стоит очередь нуждающихся в острой помощи.
Позиция Министерства здравоохранения
В Министерстве здравоохранения признают проблему. Дорогие больничные койки нередко заняты пожилыми людьми за несколько дней до праздников и несколько дней после них, в то время как пациенты, которым действительно требуется срочное лечение, не могут получить место.
Ведомство подчеркивает необходимость увеличения числа терапевтических коек в Риге и более тесного взаимодействия с социальными службами. Если родственники не могут ухаживать за близкими, решения нужно искать, но больница не должна становиться заменой дому или системе соцподдержки.