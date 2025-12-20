Пожилых латвийцев все чаще оставляют в больницах на праздники их собственные дети - чтобы не мешали отмечать

Каждый год с приближением праздников в латвийских больницах проявляется одна и та же тревожная тенденция: некоторые семьи стараются поместить своих пожилых, лежачих или тяжелобольных родственников в стационары, чтобы самим спокойно провести выходные, отпраздновать или отправиться в поездку. С каждым годом таких случаев становится больше. Речь идет не об одиноких людях. У большинства этих пожилых пациентов есть дети и внуки. Но именно в праздничные дни слепые, немощные, прикованные к постели матери и отцы внезапно оказываются никому не нужными, сообщает LSM.lv.