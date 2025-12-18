"Дома, построенные в период с 2005 по 2007 год, очень сомнительны": двигающаяся стена в квартире рижанки раскрыла опасную правду
В рижском доме, построенном в "тучные годы", у жительницы квартиры ночью начала двигаться стена. Проверка выявила локальные деформации, но проживание в здании признано безопасным.
В ночь на 7 декабря спасательные службы получили тревожный звонок от жительницы одного из рижских многоквартирных домов - в ее квартире начала угрожающе двигаться стена комнаты. Аварийная ситуация возникла в здании, построенном в так называемые "тучные годы" и заселенном с 2008 года. В департаменте городского развития Рижского самоуправления изданию Latvijas Avīze подтвердили, что в квартире в двух углах одной комнаты были зафиксированы деформации, тогда как в других помещениях квартиры подобных повреждений не обнаружено. По итогам осмотра были сделаны выводы и даны соответствующие распоряжения ответственным сторонам, при этом проживание в здании разрешено. Однако проблемы в этом доме возникали и ранее.
В поисках ответственных журналисты констатировали, что предприятия, реализовавшие проект... растворились в воздухе. Бывший представитель строительной компании Kalnozols celtniecība, ныне вышедший на пенсию предприниматель Валдис Калнозолс заявил, что его компания в проекте на улице Пуцес выступала "только подрядчиком" и о текущих проблемах здания ему ничего не известно, однако в более широком контексте он указал на нехватку качественных архитекторов.
"Можно сказать, что дома, построенные в период с 2005 по 2007 год, очень сомнительны", - добавил Калнозолс, говоря о нравах строительства "тучных" лет.
Уже почти год обслуживанием пострадавшего здания занимаются сами собственники квартир, создавшие общество Pūces nami 43. Его представитель, предприниматель Оскар Бокис, работающий в строительной отрасли, отметил, что прежние управляющие не обеспечивали надлежащий уход за домом и после передачи полномочий уже сделаны первые вложения в его содержание. Комментируя конкретную аварийную ситуацию, Бокис подчеркнул, что проблема касается лишь локальной стены и не связана с несущими конструкциями здания.
Один из крупнейших девелоперов недвижимости в Балтии - литовское предприятие AB Hanner - совместно с латвийской проектной компанией I un MC в 2005 году создали Pūces birzs для реализации строительных проектов в Латвии. Год спустя предприятие заключило договор со строительной компанией Kalnozols celtniecība на выполнение строительно-монтажных работ в многоэтажном жилом комплексе на улице Пуцес, 41 и 43, на общую сумму 1,5 млн латов (примерно 2,13 млн евро). На не приведенной в порядок территории площадью три гектара в Пурвциемсе, недалеко от "Дома мебели", планировалось за несколько лет построить четыре девятиэтажных жилых дома общей вместимостью 320 квартир. Компания Kalnozols celtniecība выиграла конкурс, предложив наименьшую цену и самые сжатые сроки выполнения работ.
Архив решений административной комиссии Рижской думы свидетельствует, что девелопер проекта уже на начальном этапе строительства был оштрафован на 4500 латов (примерно 6403 евро). Pūces birzs вело строительство девятиэтажного дома на улице Пуцес без согласованного строительного проекта, а также без разрешения на строительство и страхования. Компания прекратила существование в 2011 году - через три года после ввода жилого комплекса в эксплуатацию. В свою очередь Kalnozols celtniecība в 2007 году сменила название на MTK construction, а менее чем через десять лет полностью прекратила деятельность, свидетельствуют данные Firmas.lv.
"В богатые годы существовала система, при которой под каждый жилой дом создавалось отдельное SIA: оно строило дом, распродавало квартиры и еще два года, в течение гарантийного срока, управляло имуществом, не допуская сторонних управляющих. За это время мелкие претензии жильцов устранялись, а серьезные проблемы откладывались. Как только два года проходили, SIA ликвидировалось - и все концы в воду", - описал практику того времени глава Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витолд Пейпиньш.