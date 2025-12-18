"Дома, построенные в период с 2005 по 2007 год, очень сомнительны": двигающаяся стена в квартире рижанки раскрыла опасную правду

В ночь на 7 декабря спасательные службы получили тревожный звонок от жительницы одного из рижских многоквартирных домов - в ее квартире начала угрожающе двигаться стена комнаты. Аварийная ситуация возникла в здании, построенном в так называемые "тучные годы" и заселенном с 2008 года. В департаменте городского развития Рижского самоуправления изданию Latvijas Avīze подтвердили, что в квартире в двух углах одной комнаты были зафиксированы деформации, тогда как в других помещениях квартиры подобных повреждений не обнаружено. По итогам осмотра были сделаны выводы и даны соответствующие распоряжения ответственным сторонам, при этом проживание в здании разрешено. Однако проблемы в этом доме возникали и ранее.