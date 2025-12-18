Путин назвал европейских лидеров "подсвинками" и пригрозил эскалацией в Украине

Затем он резко раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в присоединении к политике администрации Джо Байдена: «Европейские подсвинки тут же включились в работу администрации Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш». Однако, по его словам, «все эти деструктивные» попытки Запада «полностью провалились». «Россия продемонстрировала свою устойчивость», — заявил Путин.