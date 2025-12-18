Путин назвал европейских лидеров "подсвинками" и пригрозил эскалацией в Украине
Президент РФ Владимир Путин в среду резко выступил против европейских лидеров, назвав их "подсвинками", и заявил, что Россия достигнет своих территориальных целей на Украине либо с помощью дипломатии, либо с применением военной силы.
Выступая с речью на ежегодном заседании Министерства обороны РФ, Путин заявил, что цели так называемой «специальной военной операции» Москвы будут достигнуты «без каких либо условий». «Если противоположная сторона и их иностранные покровители откажутся от предметных переговоров, — сказал он, — Россия достигнет освобождения своих исторических земель военным путем».
Путин утверждал, что предыдущая администрация США «сознательно вела ситуацию к вооруженному конфликту», добавив, что Вашингтон считал возможным ослабить или даже уничтожить Россию за короткий промежуток времени.
Затем он резко раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в присоединении к политике администрации Джо Байдена: «Европейские подсвинки тут же включились в работу администрации Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш». Однако, по его словам, «все эти деструктивные» попытки Запада «полностью провалились». «Россия продемонстрировала свою устойчивость», — заявил Путин.
Путин сказал, что нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом демонстрирует готовность вернуться к диалогу с Россией. «Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами», — добавил он.
Резкие высказывания Путина прозвучали на фоне заявлений американских официальных лиц о том, что в ходе предыдущих переговоров с Украиной в Берлине якобы было решено около 90 процентов самых сложных вопросов. Однако по прежнему сохраняются серьезные сомнения в том, готов ли российский лидер пойти на уступки по своим обширным требованиям.
Путин неоднократно настаивал на том, чтобы Киев передал оставшиеся находящиеся под контролем Украины части восточного Донбасса — требование, которое Белый дом в отдельные моменты, по видимому, поддерживал, однако Украина его категорически отвергла. Москва также потребовала жестких ограничений военных возможностей Украины, запрета на присутствие западных войск на ее территории и прекращения западной военной поддержки.
В среду российский лидер также отрицал, что Москва планирует вторжение на территорию НАТО, заявив, что именно альянс готовится к возможной военной конфронтации с Россией, ориентируясь на 2030 год.