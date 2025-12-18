Новые сборы на Temu и Shein: дополнительные платежи могут превысить стоимость самого заказа
С 1 июля 2026 года в ЕС вводится сбор 3 евро за каждую дешевую посылку из третьих стран, что затронет миллионы покупателей. В Latvijas Pasts и Venipak предупреждают: мера не решит заявленных проблем, а лишь приведет к удорожанию покупок для конечных потребителей и ударит по малому бизнесу.
Сейчас в ЕС действует беспошлинный режим для отправлений стоимостью до 150 евро, направляемых напрямую частным лицам. По данным Еврокомиссии, только за прошлый год в страны ЕС было импортировано 4,6 миллиарда таких посылок, то есть более 12 миллионов в день. При этом 91% мелких отправлений поступает из Китая. С 1 июля 2026 года за каждую низкоценовую посылку планируется взимать сбор в размере 3 евро.
Эта мера будет временной и будет действовать до 2028 года, после чего ЕС намерен ввести таможенную пошлину на все товары из третьих стран — независимо от их стоимости.
По мнению исполнительного директора логистической компании Venipak Саниты Берзини, нововведение неизбежно повлияет на объемы онлайн-заказов, сообщает LSM+. «В последние годы мы наблюдаем очень большой приток мелких посылок, особенно из Китая. Наши жители активно заказывают товары в китайских интернет-магазинах, потому что они значительно дешевле и при этом приходят в сравнительно короткие сроки — в среднем за две недели».
На предприятии Latvijas Pasts подчеркивают: новый сбор в первую очередь почувствует на себе обычный покупатель. «На практике это будет означать, что для конечного потребителя появится дополнительная плата за посылку, то есть заказы подорожают», — отмечает представитель Latvijas Pasts Кристиан Годиньш.
Санита Берзиня добавляет, что для конечных потребителей налог, скорее всего, будет добавляться на последнем этапе оформления заказа. «Этот сбор придется платить покупателям. Вероятнее всего, он будет автоматически добавляться при оплате товара. Для кого-то три евро — несущественная сумма, и привычки не изменятся, но кто-то, возможно, задумается, действительно ли ему нужен этот товар».
По словам Кристиана Годиньша, у инициативы Еврокомиссии было две основные цели: снизить нагрузку на таможенные службы и защитить европейский рынок. Однако ни одна из них, по мнению представителя Latvijas Pasts, не будет достигнута.
«Первая цель — снизить нагрузку на таможню, обеспечив ее дополнительными ресурсами и финансированием для более жесткого контроля. Но это не сработает, потому что сейчас более 80% всех отправлений, поступающих в Европу, проходят таможенное оформление всего в нескольких странах — в основном в Центральной и Западной Европе».
Вторая цель — защита европейских торговцев и платформ онлайн-торговли — также вызывает сомнения. «Дополнительный таможенный сбор не приведет к тому, что покупатели массово перейдут, например, с Temu или Shein обратно на европейские платформы. Мы в этом сильно сомневаемся. Скорее всего, люди просто будут заказывать реже».
В Latvijas Pasts также обращают внимание, что новая мера затронет не только частных покупателей, но и малый бизнес. «Это обязательно повлияет и на микро- и малый бизнес. Многие предприниматели используют комплектующие, запчасти и сырье, закупаемые на платформах за пределами ЕС. Для них это тоже станет дополнительной нагрузкой».
Важный нюанс отметил Кристиан Годиньш: скорее всего, сбор в 3 евро будет взиматься не за каждую единицу товара, а за каждую товарную группу. «Если вы покупаете три пары носков — это одна группа, и вы платите три евро. Если в посылке есть носки, полотенца и ложки, то сбор будет взиматься за каждую товарную группу отдельно — по три евро за каждую».
В результате сумма дополнительных платежей может превысить стоимость самого заказа, особенно если покупка состоит из разных категорий товаров.
Санита Берзиня отмечает, что могут возникнуть технические сложности при взимании платы за каждую единицу товара в посылке. «Посылки, которые поступают в Латвию и другие страны ЕС, не вскрываются, и не проверяется их содержимое. Поэтому применение сбора за каждый отдельный товар выглядит технически сложным», — подчеркивает она.
По словам Берзини, таможенное оформление, вероятно, будет происходить не в Латвии. «Латвия обычно не является первой точкой входа таких посылок в Европу. Чаще всего они сначала попадают в страны Бенилюкса, где и происходит таможенное оформление. Вероятно, налог будет уплачиваться именно там, еще на стороне интернет-магазинов», — объясняет она.
Представитель Latvijas Pasts также подчеркивает, что одна из ключевых проблем — это концентрация таможенного оформления в нескольких странах ЕС. «Сейчас часто бывает так, что товар оформляется, например, в Амстердаме, а затем едет в страны Балтии или в Финляндию. Это означает дополнительные логистические расходы, увеличение выбросов, больше времени ожидания для клиентов». В этой связи Latvijas Pasts еще в начале обсуждений обратился в Министерство сообщения с альтернативными предложениями. «Мы предложили перераспределить таможенную нагрузку так, чтобы оформление происходило не только в отдельных странах Западной Европы, а в соответствии с логистикой. То есть если товары предназначены для Балтии или Скандинавии, то и таможенное оформление логично проводить в этом регионе». По мнению компании, такой подход позволил бы ускорить доставку, повысить качество контроля и оставить часть налоговых поступлений в Латвии.
В то же время компания Venipak, как оператор доставки «последней мили», ожидает, что новое регулирование может привести к снижению объемов посылок из крупных интернет-магазинов. При этом, по оценке компании, эффект, вероятно, будет временным: после периода адаптации потребители привыкнут к новым условиям и вернутся к привычке заказывать товары из Китая, как это уже происходило после введения таможенных сборов ранее.