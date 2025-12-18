Новые сборы на Temu и Shein: дополнительные платежи могут превысить стоимость самого заказа

Представитель Latvijas Pasts также подчеркивает, что одна из ключевых проблем — это концентрация таможенного оформления в нескольких странах ЕС. «Сейчас часто бывает так, что товар оформляется, например, в Амстердаме, а затем едет в страны Балтии или в Финляндию. Это означает дополнительные логистические расходы, увеличение выбросов, больше времени ожидания для клиентов». В этой связи Latvijas Pasts еще в начале обсуждений обратился в Министерство сообщения с альтернативными предложениями. «Мы предложили перераспределить таможенную нагрузку так, чтобы оформление происходило не только в отдельных странах Западной Европы, а в соответствии с логистикой. То есть если товары предназначены для Балтии или Скандинавии, то и таможенное оформление логично проводить в этом регионе». По мнению компании, такой подход позволил бы ускорить доставку, повысить качество контроля и оставить часть налоговых поступлений в Латвии.