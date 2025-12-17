Вызвавшее гнев фермеров повышение платы за виньетки для грузовиков отложено

Депутаты считают, что повышение пошлины негативно скажется на народном хозяйстве и будет способствовать росту инфляции. "Объединенный список" указывает, что плата за виньетки уже была увеличена на 48% с 1 января этого года, а принятые Сеймом 3 декабря поправки к закону предусматривают с 1 января следующего года очередное повышение в среднем на 38%. При этом значительно расширяется круг плательщиков, а требование о применении пошлины необоснованно распространяется и на региональные дороги.