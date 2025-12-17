Вызвавшее гнев фермеров повышение платы за виньетки для грузовиков отложено
Поправки к закону о пошлинах за пользование автодорогами, предусматривающие повышение платы за виньетки для грузовых транспортных средств массой свыше 3 тонн, с 1 января 2026 года не вступят в силу — Сейм продолжит работу над законопроектом.
Руководитель бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Анда Чакша в среду на заседании комиссии напомнила, что соответствующий закон был передан Сейму на повторное рассмотрение президентом Латвии Ринкевичем, и сообщила, что к нему поступило большое количество предложений. В среду комиссия заслушала все заинтересованные стороны, чтобы получить лучшее представление о ситуации. Чакша сообщила, что с 1 января 2026 года этот закон еще не вступит в силу и комиссия продолжит работу над законопроектом в январе.
Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц на заседании заявил, что в следующем году не следует повышать плату за виньетки для грузовиков массой от 3 до 3,5 тонны. Он также предложил продлить период освобождения от виньеток для фермеров и обсудить возможность льгот для представителей других отраслей. По его словам, закон не вступит в силу ранее 1 марта следующего года.
Советник Ринкевича Кристине Лице пояснила, что, по мнению главы государства, при повторном рассмотрении закона необходимо выслушать все стороны, сопоставить повышение ставки пошлины с получаемыми от нее выгодами, а также убедиться, что предлагаемые поправки, в том числе расширение платной сети дорог, позволят достичь поставленных целей. Кроме того, необходимо оценить, какие льготы могут потребоваться другим группам общества, добавила она.
Как сообщалось, в бюджетно-финансовую комиссию Сейма поданы поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами, подготовленные депутатами коалиции, и поправки, разработанные оппозиционным "Объединенным списком".
В аннотации к законопроекту, подготовленному коалиционными депутатами, указано, что период освобождения от платы для сельхозпроизводителей с 10 июля по 30 сентября планируется продлить на срок с 1 марта по 30 ноября, что окажет финансовую поддержку сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, законопроект предусматривает введение 50-процентной скидки для многодетных семей на одно грузовое транспортное средство полной массой от 3 до 3,5 тонны при приобретении пошлины на 30 дней или на год.
Аналогичная льгота предусмотрена и для реэмигрантов и их семей с целью содействия возвращению латвийцев на постоянное жительство в Латвию. Поправки также предусматривают отмену 270-дневной виньетки, которая утрачивает актуальность с введением нового периода освобождения для фермеров. Во избежание резкого роста расходов на транспортные средства полной массой от 3 до 3,5 тонны предлагается сохранить действующие ставки до конца 2026 года.
В аннотации к законопроекту поясняется, что изменения в целом снизят расходы фермеров, многодетных семей и реэмигрантов, не оказав существенного влияния на госбюджет, так как прогнозируемое сокращение не превысит 3,16 млн евро. Законопроект отвечает международным обязательствам, и его исполнение обеспечат действующие органы.
В поправках к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами, подготовленных "Объединенным списком", оппозиционные депутаты призывают отменить пошлину за пользование автомобильными дорогами, или виньетку, для коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонны и снизить рост платы за пошлину на виньетки.
Депутаты считают, что повышение пошлины негативно скажется на народном хозяйстве и будет способствовать росту инфляции. "Объединенный список" указывает, что плата за виньетки уже была увеличена на 48% с 1 января этого года, а принятые Сеймом 3 декабря поправки к закону предусматривают с 1 января следующего года очередное повышение в среднем на 38%. При этом значительно расширяется круг плательщиков, а требование о применении пошлины необоснованно распространяется и на региональные дороги.
Такие требования, по мнению оппозиционных депутатов, негативно скажутся на свободе передвижения. Они отмечают, что виньетки и приравненные к ним платежи, например за пользование платными дорогами, традиционно предусматривают альтернативные бесплатные маршруты. Принятые Сеймом поправки к закону о пошлинах фактически лишают людей этой возможности, ограничивая их передвижение и оказание услуг.
Как сообщалось, 3 декабря Сейм принял поправки к закону о пошлине за пользование автомобильными дорогами, предусматривающие, что с 1 января будущего года будет увеличена большая часть пошлин для грузовых транспортных средств массой свыше 3 тонн, однако президент 9 декабря передал закон в Сейм на повторное рассмотрение.