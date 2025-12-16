airBaltic добавит два новых прямых рейса из Риги: что известно
airBaltic расширит маршрутную сеть из Риги в летнем сезоне 2026 года: авиакомпания запустит прямые рейсы в Варшаву и Гетеборг, а также увеличит предложение мест более чем на 400 тысяч — на 12% по сравнению с летом 2025 года.
В предстоящем летнем сезоне 2026 года латвийская авиакомпания airBaltic продолжит расширять возможности перелетов из Риги, запустив прямые рейсы по двум новым маршрутам — в Варшаву (Польша) и Гетеборг (Швеция). Кроме того, ранее авиакомпания уже сообщала о новых направлениях в Анталью (Турция), Каунас (Литва) и Оулу (Финляндия).
Следующим летом airBaltic предложит на рейсах в Ригу и из Риги более 400 тысяч дополнительных мест — на 12% больше по сравнению с летом 2025 года. Это расширит возможности как для отдыха, так и для деловых поездок и обеспечит более широкий доступ к ключевым европейским направлениям.
С конца марта 2026 года airBaltic будет выполнять из Риги в Варшаву три рейса в неделю, обеспечивая прямое сообщение с одним из главных деловых и культурных центров Центральной Европы. С середины апреля два рейса в неделю в Гетеборг дополнительно укрепят возможности путешествий на западное побережье Швеции и расширят потенциал торговли, туризма и регионального сотрудничества.
Как сообщалось ранее, airBaltic также возобновит рейсы по таким направлениям, как Абердин (Шотландия), Ереван (Армения) и Белград (Сербия).