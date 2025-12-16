airBaltic добавит два новых прямых рейса из Риги: что известно

Следующим летом airBaltic предложит на рейсах в Ригу и из Риги более 400 тысяч дополнительных мест — на 12% больше по сравнению с летом 2025 года. Это расширит возможности как для отдыха, так и для деловых поездок и обеспечит более широкий доступ к ключевым европейским направлениям.