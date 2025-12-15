Иллюстративное фото.
GPS в небе над Латвией "глушат" все чаще: за 11 месяцев - 1228 случаев
В воздушном пространстве Латвии за 11 месяцев 2025 года 1228 раз фиксировались помехи в работе GPS — это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству LETA в Latvijas gaisa satiksme (LGS).
В ноябре этого года было зафиксировано 55 нарушений работы GPS, что на 27,6% меньше, чем в ноябре прошлого года, когда нарушения были зафиксированы 76 раз.
Всего в прошлом году было зафиксировано 820 помех в работе GPS, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26.
Как ранее заявили в LGS, помехи начались одновременно с российским вторжением в Украину и, по всей видимости, связаны с ним. Для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, поэтому помехи GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай помех GPS централизованно собирается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.