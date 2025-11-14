Эхо войны: в небе над Латвией - рекордное число GPS-сбоев
Количество GPS-помех в воздушном пространстве Латвии за десять месяцев 2025 года выросло до 1173 случаев — это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Latvijas gaisa satiksme.
За десять месяцев этого года в воздушном пространстве Латвии 1173 раза были зафиксированы помехи Глобальной системы позиционирования (GPS), что в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Latvijas gaisa satiksme (LGS). В октябре этого года было зафиксировано 113 нарушений работы GPS, что в 2,2 раза больше, чем в сентябре прошлого года, когда нарушения были зафиксированы 51 раз.
Всего в прошлом году было зафиксировано 820 GPS-помех, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26.
Ранее LGS отмечала, что при составлении этих данных не удается выделить информацию о конкретных авиакомпаниях.
В аэронавигационной компании сообщили, что перебои начались одновременно с российским вторжением на Украину и, по всей видимости, связаны с ним. Для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, поэтому помехи GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай помех GPS централизованно собирается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.