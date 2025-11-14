Эхо войны: в небе над Латвией - рекордное число GPS-сбоев

За десять месяцев этого года в воздушном пространстве Латвии 1173 раза были зафиксированы помехи Глобальной системы позиционирования (GPS), что в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Latvijas gaisa satiksme (LGS). В октябре этого года было зафиксировано 113 нарушений работы GPS, что в 2,2 раза больше, чем в сентябре прошлого года, когда нарушения были зафиксированы 51 раз.