С 26 до 969 за два года: как в Латвии растет число GPS-сбоев
В латвийском воздушном пространстве резко возросло количество нарушений работы GPS - за восемь месяцев этого года зарегистрировано 969 случаев, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.
Нарушения глобальной системы позиционирования (GPS) в латвийском воздушном пространстве за восемь месяцев этого года были зафиксированы 969 раз, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили представители Latvijas gaisa satiksme (LGS).
В том числе в августе этого было зафиксировано 195 GPS-нарушений, что в 19,5 раза больше, чем в августе прошлого года, когда нарушения были зафиксированы 10 раз.
За весь прошлый год было зафиксировано 820 нарушений GPS, в 2023 году - 342 случая, а в 2022 году - 26 случаев.
Ранее в LGS отмечали, что при обобщении этих данных отдельная информация о конкретных авиакомпаниях не выделяется. Помехи начались одновременно с российским вторжением в Украину и, очевидно, имеют к этому отношение, добавили в LGS.
В Агентстве гражданской авиации ранее пояснили, что, хотя GPS-помехи влияют на процессы в гражданской авиации, они не создают угрозы для полетов, так как для обеспечения их безопасности используются несколько систем. Каждый случай GPS-помех анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.