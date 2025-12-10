Хосам Абу Мери: не следует обижаться, если попасть на проверку здоровья не выходит сразу

Хосам Абу Мери призвал жителей использовать возможности скрининга, в том числе проходить маммографию, обследование на рак простаты и другие проверки, предоставляемые государством. Он подчеркнул, что "главное — прийти и сделать, даже если нужно подождать". Министр отметил, что не следует обижаться, если попасть на проверку невозможно сразу, поскольку ожидание записи на профилактические мероприятия — это нормальное явление, которое в некоторых случаях может занять более длительный период. Подобная практика распространена и в других странах.