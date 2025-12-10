Хосам Абу Мери: не следует обижаться, если попасть на проверку здоровья не выходит сразу
Специалисты здравоохранения призывают усилить информирование о вакцинации против вируса папилломы человека, ведь охват в Латвии остается низким, а заболеваемость раком шейки матки почти вдвое выше, чем в среднем по ЕС.
В Латвии необходимо значительно усилить разъяснительную работу о важности вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку охват вакцинацией все еще отстает от международных рекомендаций, подчеркнули в среду на информационном мероприятии специалисты здравоохранения, включая министра здравоохранения Хосама Абу Мери. Министр отметил, что охват вакцинацией в Латвии "не так хорош, как может показаться", и успех в профилактике рака может быть достигнут только совместно со специалистами в этой области.
По мнению Абу Мери, в сфере онкологии в стране в целом предстоит сделать еще много. Важно вкладывать средства в хорошие медикаменты, чтобы и дальше улучшать показатели выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями. Не менее важны и профилактические меры, поскольку своевременная вакцинация и регулярные проверки здоровья помогают предотвратить тяжелые заболевания.
Хосам Абу Мери призвал жителей использовать возможности скрининга, в том числе проходить маммографию, обследование на рак простаты и другие проверки, предоставляемые государством. Он подчеркнул, что "главное — прийти и сделать, даже если нужно подождать". Министр отметил, что не следует обижаться, если попасть на проверку невозможно сразу, поскольку ожидание записи на профилактические мероприятия — это нормальное явление, которое в некоторых случаях может занять более длительный период. Подобная практика распространена и в других странах.
Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Линда Краузе сообщила, что ВПЧ у женщин в Латвии чаще всего вызывает рак шейки матки. В среднем за последние восемь лет в стране ежегодно выявляется около 200 новых случаев рака шейки матки, а количество опухолей полости рта и горла достигает почти 180 случаев в год среди женщин и почти 190 среди мужчин.
Заболеваемость раком шейки матки в Латвии примерно в два раза выше, чем в Европейском союзе. Например, в 2022 году заболеваемость раком шейки матки составила 22,7 случая на 100 000 жителей.