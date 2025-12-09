Мать 13-летнего подростка обвиняет спортклуб в скрытых расходах, туманном договоре и угрозах взыскания
В Латвии разгорается спор вокруг спортивного клуба Lemon Gym: мать 13-летнего подростка рассказала, что после месячного абонемента ему выставили счета за целый год и дополнительные расходы за расторжение договора, сообщает передача "Bez Tabu".
Тревогу о “скрытых расходах” в спортивном клубе Lemon Gym подняла Кристине — женщина утверждает, что ее 13-летний сын заключил договор с клубом на месяц, но после истечения срока ему выставили новые счета за посещение зала. Ситуацию объясняет руководитель Lemon Gym по Латвии Агния Грантина.
Кристине в передаче “Bez Tabu” рассказывает, что ее сын в сентябре попросил разрешения посещать популярный спортивный клуб Lemon Gym — ему якобы предложили хорошую скидку. “Хотел походить месяц. Платеж я сама подтвердила”, — говорит Кристине.
Однако в ноябре ее ожидал неприятный сюрприз — на почту сына пришло уведомление, что ему нужно оплатить счет за ноябрь, хотя в этом месяце и в октябре сын спортзал вообще не посещал. “[На оплату] было дано два дня, иначе дело будет передано судебным исполнителям”, — шокирована мать.
Она рассказывает, что вскоре после получения счета сын заполнил анкету отказа, но и здесь их ожидали неожиданные расходы — спортклуб ответил, что нужно оплатить счет и за декабрь, а также более 35 евро за расторжение договора. “Предупреждаю, чтобы другие тоже не попадались”, — говорит Кристине.
Представитель Центра по защите прав потребителей (PTAC) Санита Гертмане указывает, что перед заключением договора нужно прочитать все условия — включая мелкий шрифт. “Если предлагается очень выгодная цена [за услугу], это часто включает долгосрочные обязательства сроком, который нередко составляет один год. Клиенту нужно понимать, что если по каким-то причинам не получится посещать спортзал весь год, то такой договор заключать не стоит”, — говорит Гертмане.
Тем временем Кристине подчеркивает, что ее сыну всего 13 лет и он думал, что заключает договор на месяц. “Что там ребенок может понять? Он, возможно, не вник”, — говорит она.
Руководитель Lemon Gym по Латвии Агния Грантина поясняет, что в спортзалах клуба доступны два типа абонементов — на 30 дней и на 12 месяцев. Она указывает, что в данном случае договор был заключен на год, поэтому плата не зависит от того, посещает клиент зал или нет. Также она подчеркивает, что подросток в договоре указал неверные данные и представился 18-летним. Она признает, что проверка возраста — “слабое место” клуба, которое вскоре будет устранено.
На вопрос, собираются ли они пойти навстречу и предоставить подростку какие-либо “скидки”, представитель клуба отвечает отрицательно: “Скажу честно — сейчас я этого не вижу. Считаю, что родители должны взять ответственность за своего ребенка и научить, что означает предоставление ложных данных и ответственность за это”. Тем временем Кристине подчеркивает, что не собирается останавливаться и намерена обращаться в другие инстанции, чтобы решить ситуацию.