Мать 13-летнего подростка обвиняет спортклуб в скрытых расходах, туманном договоре и угрозах взыскания

Руководитель Lemon Gym по Латвии Агния Грантина поясняет, что в спортзалах клуба доступны два типа абонементов — на 30 дней и на 12 месяцев. Она указывает, что в данном случае договор был заключен на год, поэтому плата не зависит от того, посещает клиент зал или нет. Также она подчеркивает, что подросток в договоре указал неверные данные и представился 18-летним. Она признает, что проверка возраста — “слабое место” клуба, которое вскоре будет устранено.