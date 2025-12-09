Учителя заочных школ напоминают депутатам Сейма о себе: “Мы - те, кто удерживает детей в образовании"

“Призываем прекратить игнорировать факт, что в реализации образования в заочной форме участвуют и педагоги!” — с таким посланием более 100 педагогов, работающих в различных школах заочного обучения Латвии, обратились в Комиссию Сейма по образованию, культуре и науке. Сегодня, 9 декабря, перед третьим чтением комиссия планирует рассматривать законопроект “Поправки к Закону об образовании”, который включает и определение заочного обучения. Учителя указывают, что заочное обучение — это не самообразование: именно педагог обеспечивает качество учебного процесса, поддержку и направление, используя цифровые инструменты, индивидуальные консультации и регулярный мониторинг прогресса.