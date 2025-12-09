Учителя заочных школ напоминают депутатам Сейма о себе: “Мы - те, кто удерживает детей в образовании"
Более 100 педагогов заочных школ Латвии обратились к комиссии Сейма, настаивая на пересмотре определения заочного обучения: они подчеркивают, что именно учителя обеспечивают качество, поддержку и мотивацию учащихся.
“Призываем прекратить игнорировать факт, что в реализации образования в заочной форме участвуют и педагоги!” — с таким посланием более 100 педагогов, работающих в различных школах заочного обучения Латвии, обратились в Комиссию Сейма по образованию, культуре и науке. Сегодня, 9 декабря, перед третьим чтением комиссия планирует рассматривать законопроект “Поправки к Закону об образовании”, который включает и определение заочного обучения. Учителя указывают, что заочное обучение — это не самообразование: именно педагог обеспечивает качество учебного процесса, поддержку и направление, используя цифровые инструменты, индивидуальные консультации и регулярный мониторинг прогресса.
“Обучаясь самостоятельно, учащийся делает это в структурированной, целенаправленной учебной среде, которую обеспечивает образовательное учреждение под методическим руководством педагога. Ответственность за реализацию образовательной программы всегда является разделенной — между учащимся и педагогом: педагог обеспечивает реализацию программы в соответствии со стандартами и требованиями контрольных работ, а учащийся отвечает за активное участие и выполнение учебных заданий”, — говорится в письме.
Педагоги подчеркивают, что нынешнее определение в статье Закона об образовании, где сказано, что “заочное обучение — это форма получения образования, при которой учащийся осваивает содержание образовательной программы самостоятельно, индивидуально, используя специально структурированные материалы и различные технические и электронные средства связи; достижения учащегося оцениваются согласно требованиям программы”, не соответствует реальности.
Подписавшие письмо учителя указывают, что “многие ученики заочной формы не смогли бы продолжить учебу по причинам здоровья, семейных обстоятельств, проживания за рубежом или из-за ежедневного графика, но мы делаем все возможное, чтобы дети и молодежь оставались в системе образования. Мы даем мотивацию, признание, поддержку и человеческую связь”.
“К сожалению, в дискуссиях политиков о определении заочного обучения и новой системе финансирования школ и расчета зарплат педагогов — модели ‘Программа в школе’ — о нашем существовании забывают. Неужели определение заочного обучения без упоминания роли педагога — это сознательный способ исключить школы заочного обучения из целевой дотации госбюджета? Неужели наш вклад, много лет поддерживающий и обучающий детей, недостаточен, чтобы политики нас заметили и услышали?” — риторически спрашивают учителя.