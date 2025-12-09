"Мне желают смерти, страдают мои дети": после двойного убийства в Каунасе невинный человек стал жертвой травли
Когда после недавнего двойного убийства в Каунасе начались поиски преступника, к ним присоединились простые люди. Зная имя и фамилию подозреваемого, они устроили интернет-охоту, которая обернулась травлей невиновного человека.
Нашумевшее двойное убийство в Каунасе взбудоражило всю Литву. В первые дни поисков подозреваемого жители города действовали максимально активно — люди объединялись, прочёсывали окрестности, делились информацией в группах. Однако интернет-поиски привели к неожиданным последствиям: под горячую руку попал человек, совершенно не причастный к преступлению.
В соцсетях пользователи начали массово искать Бенаса Микутавичюса — имя, фигурировавшее в сообщениях полиции. Настоящий подозреваемый закрыл свои профили, однако алгоритмы легко выдали другого Бенаса Микутавичюса, его полного тёзку. И именно он стал мишенью десятков агрессивных и угрожающих сообщений.
По словам мужчины, ему и его семье пришлось пережить тяжёлые дни. "Люди пишут, чтобы я ехал умирать на войну в Украину, желают смерти, оскорбляют, называют дебилом и угрожают тюрьмой. Представлен весь литовский словарный запас", — рассказал он журналистам.
Мужчина утверждает, что старается держаться, но признаёт: травля ударила и по его детям. "В глаза такие люди это бы не сказали. Смелые только у экранов", — добавляет он.
Поняв, что переубедить нападающих невозможно, мужчина решил обернуть ситуацию в собственную пользу и разместил в соцсетях заявление: "Последние несколько дней во всех соцсетях звучит имя Бенаса Микутавичюса, подозреваемого в убийстве нескольких девушек. Я получил кучу бессмысленных сообщений, угроз и всякого спама. Соболезную близким убитых девушек, однако хочу вас уверить: так уж устроен этот мир, что под одним и тем же именем и фамилией может быть полностью не связанный с преступлением человек. Хочу лишь напомнить, что я не занимаюсь убийствами, наша деятельность — укладка тротуарной плитки. Прошу друзей поделиться".