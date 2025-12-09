"Мне желают смерти, страдают мои дети": после двойного убийства в Каунасе невинный человек стал жертвой травли

Поняв, что переубедить нападающих невозможно, мужчина решил обернуть ситуацию в собственную пользу и разместил в соцсетях заявление: "Последние несколько дней во всех соцсетях звучит имя Бенаса Микутавичюса, подозреваемого в убийстве нескольких девушек. Я получил кучу бессмысленных сообщений, угроз и всякого спама. Соболезную близким убитых девушек, однако хочу вас уверить: так уж устроен этот мир, что под одним и тем же именем и фамилией может быть полностью не связанный с преступлением человек. Хочу лишь напомнить, что я не занимаюсь убийствами, наша деятельность — укладка тротуарной плитки. Прошу друзей поделиться".