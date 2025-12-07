Пабрикс выступил с резкой критикой планов Рижской думы: "Может быть, они могли бы собрать те крохи интеллекта..."
Бывший министр обороны и иностранных дел Латвии Артис Пабрикс, ныне директор аналитического центра «Центр политики Северной Европы» и глава Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники, резко раскритиковал план Рижской думы оградить набережную 11 Ноября металлическими столбиками после трагедии на Даугаве, назвав такой подход непрофессиональным и идеологизированным.
Комментируя новость, Пабрикс говорит, что его удивляет способ, каким наша государственная управленческая система, в данном случае Рижская дума, вообще решает вопросы.
«Позволю себе быть невежливым и сказать, что это напоминает мне очень большой непрофессионализм. Это как чесать левое ухо правой рукой или строить дом не с фундамента, а с крыши», — сравнивает Пабрикс.
Он объясняет, что если происходит какой-то несчастный случай и политики не знают, что делать, они начинают решать то, что лежит на поверхности. В данном случае человек въехал в Даугаву, и план политиков, чтобы такая беда не повторилась, — поставить вдоль берега столбики.
«Может быть, Рижская дума могла бы собрать те крохи интеллекта и управлять городом не идеологически, а хозяйственно», — говорит Пабрикс.
По его мнению, в данном случае следовало начинать не с установки столбов, а с размышлений о том, как перенаправить транспортный поток от набережной. Его не устраивают и текущие ремонтные работы в городе. Например, улица Дзирнаву, которая сейчас ремонтируется. Судя по всему, там будет и велополоса, но непонятно, где будут стоять машины.
Пабрикс также упоминает ремонтные работы на Вантовом мосту, в ходе которых планируется сократить транспортный поток на треть. Но что будет со стратегическим узлом — мостом, Пабриксу не ясно, потому что транспортный поток на мосту не уменьшится.
Он говорит, что проблемы решаются красиво, а не структурно. «Если управление Ригой и дальше будет таким — не хозяйственным, а идеологическим, не нужно удивляться, что все больше людей будет задумываться о том, чтобы голосовать, например, за Шлесерса, потому что в нашей стране просто нет хозяйственного подхода», — считает Пабрикс.