"Столбики не спасут, если ехать в реку специально": что вице-мэр Риги думает о безопасности на набережной Даугавы

После трагического случая на набережной Даугавы в Риге, когда женщина въехала на своем автомобиле в реку, председатель транспортного комитета Рижской думы заявила, что в этом месте у Каменного моста следовало бы установить металлические столбики, поскольку это не единственный подобный случай. Нужно ли каким-то образом менять уличную инфраструктуру в этом месте — такой вопрос передали в передачe TV24 «Ziņu TOP. Rīga runā» заместителю председателя Рижской думы Вилнису Кирсису. «На самом деле вопрос такой: почему эта машина въехала в реку? Если это был какой-то умысел, как мы слышали в СМИ, то, скорее всего, столбики не помогут», — говорит Кирсис.