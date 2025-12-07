"Столбики не спасут, если ехать в реку специально": что вице-мэр Риги думает о безопасности на набережной Даугавы
После трагедии на набережной Даугавы, когда автомобиль въехал в реку, в Риге обсуждают, помогут ли металлические столбики у Каменного моста предотвратить подобные случаи. Вице-мэр Вилнис Кирсис признает: от умышленного заезда в воду они не спасут, но могут защитить от несчастных случаев, когда машина попадает в реку по ошибке.
После трагического случая на набережной Даугавы в Риге, когда женщина въехала на своем автомобиле в реку, председатель транспортного комитета Рижской думы заявила, что в этом месте у Каменного моста следовало бы установить металлические столбики, поскольку это не единственный подобный случай. Нужно ли каким-то образом менять уличную инфраструктуру в этом месте — такой вопрос передали в передачe TV24 «Ziņu TOP. Rīga runā» заместителю председателя Рижской думы Вилнису Кирсису. «На самом деле вопрос такой: почему эта машина въехала в реку? Если это был какой-то умысел, как мы слышали в СМИ, то, скорее всего, столбики не помогут», — говорит Кирсис.
Ему вспоминается другой случай: «В одном случае на автомобиле забыли поставить ручник, и тогда он самостоятельно скатился в Даугаву — вот в таких ситуациях столбики действительно могли бы помочь».
Поэтому Кирсис считает, что имело бы смысл установить такие столбики на случай, когда подобные происшествия происходят непреднамеренно. «Если кто-то пытается въехать туда сознательно, то, скорее всего, столбики не помогут», — заключает вице-мэр Риги.
Затонувшую машину подняли со дна Даугавы (2025)
В понедельник спасателям наконец удалось поднять со дна Даугавы автомобиль, на котором женщина в четверг вечером въехала в реку.