ФОТО: за 12 300 евро обновили первую в Риге площадку для выгула собак, в планах строительство новых
В Риге обновили первую столичную площадку для выгула собак на улице Экспорта, установив новое оборудование за 12 300 евро; в ближайшие годы появятся новые площадки и в других микрорайонах города.
Рижское муниципальное управление жилищного фонда и окружающей среды этой осенью обновило площадку для выгула собак на улице Экспорта, демонтировав старое оборудование и установив новое. Это обошлось в 12 300 евро.
Двадцать лет назад на улице Экспорта вдоль забора Свободного порта, на участке от улицы Ханзас до улицы Катринас, была создана первая в столице площадка для выгула собак - огражденная территория площадью 3690 квадратных метров. На площадке были размещены навес, скамейки, урны для мусора и тренажеры для собак. У площадки есть постоянные посетители, которые используют ее для прогулок с собаками без поводка, тренировок и социализации. Деревянное оборудование за 20 лет пришло в негодность, поэтому его демонтировали и установили 11 новых тренажеров.
Изготовление, доставку и установку нового оборудования обеспечило SIA “Jūrmalas mežaparki”. Восстановление площадки в целом обошлось примерно в 12 300 евро.
«Рига — город, который заботится и о своих жителях, и об их четвероногих друзьях. В последние годы было создано несколько новых площадок для выгула собак, но наше видение шире — уже сейчас мы работаем над новыми площадками в Кенгарагсе и на улице Краста, а в ближайшие годы они появятся в Агенскалнсе, Центре, Тейке и Пурвциемсе», — подчеркнула председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Элина Трейя.
В Риге сейчас восемь площадок для выгула собак, доступных для всех посетителей: на улице Экспорта, в зеленой роще Плявниеки, в парке Зиедоньдарзс, в парке Гризинькалнс, на Луцавсале, в парке Анниньмуйжа, в парке Нордекю и в Чиекуркалнсе — между 1-й линией Чиекуркалнса и железной дорогой.
В Риге на данный момент зарегистрировано 57 695 собак.
Центр жителей рижских микрорайонов совместно с Департаментом городского развития в 2024 году провел многокритериальный анализ доступности собачьих площадок. Был проведен опрос жителей и на основании данных были сделаны выводы о том, где такие площадки нужны в первую очередь. Согласно анализу, приоритетными микрорайонами являются Агенскалнс, Центр, Кенгарагс, Тейка и Пурвциемс.
С учетом рекомендованных мест Управление жилищного фонда и окружающей среды в 2025 году организовало разработку проектной документации для двух новых площадок на правом берегу Даугавы — в Кенгарагсе, на улице Дубнас, 2, и у улицы Краста. После завершения стадии проектирования, когда будут известны расходы на строительство, будет найдено финансирование для сооружения одной или обеих площадок.