ФОТО: за 12 300 евро обновили первую в Риге площадку для выгула собак, в планах строительство новых

Двадцать лет назад на улице Экспорта вдоль забора Свободного порта, на участке от улицы Ханзас до улицы Катринас, была создана первая в столице площадка для выгула собак - огражденная территория площадью 3690 квадратных метров. На площадке были размещены навес, скамейки, урны для мусора и тренажеры для собак. У площадки есть постоянные посетители, которые используют ее для прогулок с собаками без поводка, тренировок и социализации. Деревянное оборудование за 20 лет пришло в негодность, поэтому его демонтировали и установили 11 новых тренажеров.