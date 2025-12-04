Консульства одной европейской страны на грани коллапса. Их завалили заявлениями о предоставлении гражданства

Восьмое дополнительное положение Закона о демократической памяти давало право на подачу заявления на получение испанского гражданства в течение двух лет. Позже срок увеличили до трёх лет. Это сделано для тех, кто родился за пределами Испании, чьи родители, бабушки и дедушки были испанцами, но утратили гражданство по причине политического, идеологического или религиозного изгнания, а также по причине сексуальной ориентации и идентичности. Кроме того, сюда относятся те, кто родился от испанских матерей, потерявших гражданство в результате брака с иностранцами до принятия Конституции.