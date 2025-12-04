Консульства одной европейской страны на грани коллапса. Их завалили заявлениями о предоставлении гражданства
Закон, принятый в 2022 году, вызвал лавину заявлений на получение испанского гражданства. Подано уже более миллиона заявок, ещё 1,3 миллиона ожидают рассмотрения. Как сообщает Euronews, консульская сеть страны, насчитывающая 178 отделений по всему миру, находится на грани коллапса.
Гигантский спрос
Более миллиона потомков испанских эмигрантов подали заявления на получение гражданства через консульскую сеть Министерства иностранных дел, в соответствии с Законом о демократической памяти. Ещё 1,3 миллиона записались на прием, чтобы предоставить документы, но пока не смогли этого сделать из-за административных проволочек.
Из миллиона заявок примерно половина получила положительный ответ, доля отказов составляет всего 2 %. При этом многие дела всё ещё ожидают окончательной регистрации.
По данным Генерального совета по вопросам испанского гражданства за рубежом (CGCEE),текущий спрос в 4,5 раза превышает число заявок, зарегистрированных с начала действия Закона об исторической памяти 2007 года, а именно 503 439!
Восьмое дополнительное положение Закона о демократической памяти давало право на подачу заявления на получение испанского гражданства в течение двух лет. Позже срок увеличили до трёх лет. Это сделано для тех, кто родился за пределами Испании, чьи родители, бабушки и дедушки были испанцами, но утратили гражданство по причине политического, идеологического или религиозного изгнания, а также по причине сексуальной ориентации и идентичности. Кроме того, сюда относятся те, кто родился от испанских матерей, потерявших гражданство в результате брака с иностранцами до принятия Конституции.
Могут ждать десятилетиями
Количество заявок превысило все прогнозы и возможности консульского управления. Чтобы не оставить без внимания десятки тысяч людей, правила сделали более гибкими, чтобы заявления тех, кто подал заявку дистанционно до истечения срока, считались действительными, даже если люди не смогли пока подать документы.
Вовлечённые в процесс признают, что при нынешних темпах некоторые потомки испанских эмигрантов могут ждать десятилетиями, пожилые заявители могут вообще не дождаться.
Почти 40 % заявлений, то есть около миллиона, поступили из Аргентины. Среди них те, кто до сих пор не имеет официального дела из-за отсутствия записи на приём. Только в консульстве Буэнос-Айреса хранится около 645 000 заявлений граждан, за ним следует Кордова (125 000), затем Гавана (350 000), Мехико ( 165 000), Сан-Паулу (150 000), Майами (120 000) и Каракас (40 000, пока предварительные), согласно данным CGCEE.