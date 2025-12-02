Контрабандные шары из Беларуси - как работает этот преступный "бизнес", от которого страдает и Латвия?

В этом году литовские пограничники перехватили 600 метеозондов с белорусской контрабандой. Такие зонды, способные подниматься на высоту до 15 километров, обычно используются для метеонаблюдений. Контрабандисты прикрепляют к ним упаковки сигарет и выпускают в воздух. Дальнейшую траекторию определяет лишь ветер, поэтому к шару добавляется GPS-трекер с SIM-картой. Редактор исследовательского отдела литовского общественного СМИ Индре Макарайтите пояснила: "SIM-карту вставляют в специальное устройство, которое крепится к шару. Когда шар падает на землю, устройство включается и отправляет координаты контрабандисту, который ждет посылку. Затем устройство отключается. Пограничники могут увидеть и отследить метеозонд, но не могут перехватить сигнал с устройства. Поэтому это своего рода соревнование - кто первым доберется до шара с сигаретами".