Главной темой на переговорах США и Украины во Флориде стал вопрос территорий. Стороны сделали шаг вперед к мирному плану - перед поездкой Уиткоффа к Путину

Однако источник CNN утверждает, что переговорщики обсуждали возможный сценарий, при котором Украине фактически будет закрыт путь в военный альянс посредством договоренностей, которые должны быть напрямую согласованы между государствами-членами НАТО и Москвой. «Украину не будут принуждать официально, в юридическом смысле, отказываться от этого стремления. Но если у Соединенных Штатов есть что согласовать с Россией на двусторонней основе, или если Россия хочет получить какие-то гарантии от НАТО на многосторонней основе, то это не вовлекает Украину в процесс принятия решений», — сказал источник CNN, осведомленный о деталях переговоров во Флориде. При этом окончательное решение по этому вопросу еще не принято и в конечном итоге будет за президентом Украины, подчеркнул собеседник CNN. «Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть на 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, [но] если другая сторона говорит “нет”, то что мы сделаем?» — добавил собеседник РБК-Украина.