Главной темой на переговорах США и Украины во Флориде стал вопрос территорий. Стороны сделали шаг вперед к мирному плану - перед поездкой Уиткоффа к Путину
30 ноября под Майами прошла встреча делегаций США и Украины. Согласно источникам американских СМИ, знакомым с ходом переговоров, почти всё обсуждение свелось к одному вопросу: линии территориального контроля в рамках соглашения. Хотя стороны не смогли согласовать мирный план, они признали, что «достигли значительного прогресса». Как прошли переговоры и что известно о деталях обсуждений — в материале «Новой-Европа».
Накануне во Флориде прошли переговоры украинской и американской делегаций. Она состоялась в эксклюзивном частном гольф-клубе Shell Bay спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа под Майами. Со стороны США присутствовали Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер. Украину представляли советник по нацбезопасности Рустем Умеров, начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель главы военной разведки Вадим Скибицкий.
Андрей Ермак, ушедший в отставку с поста главы администрации президента Украины в конце прошлой недели на фоне коррупционного расследования, на переговорах не был.
Собеседники Axios охарактеризовали пятичасовую встречу как «сложную» и «напряженную», но продуктивную. При этом окончательно согласовать проект мирного соглашения пока не удалось, отмечает РБК-Украина.
Детали обсуждений
Переговоры были сфокусированы не столько на рамочном соглашении по итогам встречи в Женеве, сколько на «оставшихся проблемных вопросах», уточнил источник РБК-Украина. Окончательного понимания финального текста пока нет, но это оказался «еще один шаг вперед», рассказал собеседник издания. «Они [американская сторона] понимают, что есть вторая сторона, и до какого общего знаменателя они ни дошли бы с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать. И они понимают, что там сложнее», — добавил он.
При этом американские представители доводят до Украины позицию России, которая требует полного вывода украинских сил с территории Донбасса, уточняет РБК-Украина.
В свою очередь, украинская сторона, как сообщает источник издания, в ходе встречи подробно обосновала, почему такой сценарий неприемлем: из-за конституционных ограничений, настроений в украинском обществе, а также потому, что он не соответствует реальному положению дел — Украина до сих пор контролирует около 14,5% этой территории. Поэтому позиция Киева остается прежней: обсуждение территориальных вопросов должно исходить из существующей линии соприкосновения. Окончательное решение по любым территориальным вопросам останется за Владимиром Зеленским, отмечает Politico.
Кроме того, Украина изложила США свою позицию по вопросу членства в НАТО. В частности, делегация указала, что курс на вступление в Альянс закреплен в Конституции, и его изменение ради заключения мирного договора создало бы опасный прецедент. Другим аргументом стала недопустимость предоставления любой стране права вето на членство другого государства в НАТО.
Однако источник CNN утверждает, что переговорщики обсуждали возможный сценарий, при котором Украине фактически будет закрыт путь в военный альянс посредством договоренностей, которые должны быть напрямую согласованы между государствами-членами НАТО и Москвой. «Украину не будут принуждать официально, в юридическом смысле, отказываться от этого стремления. Но если у Соединенных Штатов есть что согласовать с Россией на двусторонней основе, или если Россия хочет получить какие-то гарантии от НАТО на многосторонней основе, то это не вовлекает Украину в процесс принятия решений», — сказал источник CNN, осведомленный о деталях переговоров во Флориде. При этом окончательное решение по этому вопросу еще не принято и в конечном итоге будет за президентом Украины, подчеркнул собеседник CNN. «Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть на 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, [но] если другая сторона говорит “нет”, то что мы сделаем?» — добавил собеседник РБК-Украина.
Источник CNN выразил мнение, что новый этап обсуждений стал «шагом вперед» и «опирались на прогресс в Женеве». «Было бы очень преждевременно говорить, что мы здесь всё окончательно согласовали, поскольку предстоит ещё много работы. Но встреча была очень сфокусированной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были детально обсуждены», — сказал источник CNN, добавив, что в «некоторых областях» мог быть достигнут предварительный прогресс.
Как сообщил изданию Politico высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров, у украинской делегации сложилось впечатление, что США хотят «обойти [президента Владимира] Зеленского в своих консультациях с Путиным сейчас, договориться о чем-то с Путиным, а затем вернуться к разговору с Украиной».
Другие ключевые вопросы, в том числе гарантии безопасности США и Запада для Украины, остаются нерешенными, отмечает WSJ.
Есть «хороший шанс договориться», утверждает Трамп
Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу «очень продуктивной и полезной», но, по его словам, сторонам «предстоит еще много работы». Также он сообщил, что США поддерживают очень плотный контакт с Москвой, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер 1 декабря отправятся в Москву на встречу с Владимиром Путиным.
По данным AFP, 2 декабря может пройти встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным. Трамп подтвердил, что такая встреча планируется, но не назвал точную дату. «Мы не просто хотим закончить войну, мы также хотим помочь Украине быть в безопасности навсегда, чтобы она больше никогда не столкнулась с новым вторжением. <...> Это деликатный, сложный процесс, здесь много подвижных элементов, и, очевидно, есть еще одна вовлеченная сторона, которая должна стать частью уравнения», — сказал Рубио.
США и Украина «достигли существенного прогресса в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной», написал Умеров в своем Telegram-канале после переговоров. «Наши ключевые цели — безопасность, суверенитет и надежный мир — остаются неизменными и разделяются американской стороной», — сказал он.
Ожидается, что Умеров встретится с Зеленским в Париже в понедельник и представит ему более подробный отчет о переговорах, сказал Axios один из неназванных украинских чиновников. «Главный вопрос — какова позиция россиян и реальны ли их намерения. Посмотрим, что Уиткофф привезет из Москвы», — сказал он. При этом ни Рубио, ни Умеров официально не раскрыли деталей обсуждения, отмечает The New York Times.
Американский лидер Дональд Трамп заявил на борту Air Force One, что есть «хороший шанс договориться», но у Украины есть «сложные небольшие проблемы», которые не помогают завершению войны: это, например, коррупционный скандал. «Россия хотела бы, чтобы все закончилось, и Украина, я знаю, тоже хочет, чтобы все закончилось», — сказал он, добавив, что в этот раз не устанавливает никаких временных рамок для заключения договора.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье вечером, что получил предварительный отчет от делегации во Флориде. «Важно, чтобы переговоры имели конструктивную динамику, а все вопросы обсуждались открыто и с четким акцентом на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины», — написал он в X, поблагодарив администрацию Трампа «за время, которое так интенсивно уделяется определению шагов по прекращению войны».