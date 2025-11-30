Снег в Риге в ноябре 2023 года
В ночь с 22 на 23 ноября Ригу засыпало снегом.
ФОТО: в ноябре 2025-го дождь и лужи, тогда как в 2023-м Рига тонула в сугробах
В конце ноября 2025 года Рига больше похожа на затянувшуюся осень, чем на столицу зимней страны. Температура колеблется вокруг нуля, периодически моросит дождь, иногда с мокрым снегом, на тротуарах образуется гололед, который быстро сменяется лужами. Снег то появляется, то тает, не успев превратиться в устойчивый покров. На этом фоне особенно контрастно выглядят кадры ноября 2023 года.
Тогда Рига буквально за несколько дней превратилась в открытку: деревья вдоль городского канала обросли толстой белой коркой, мостики и набережные ушли под снег, а в парке оставались лишь тропинки, которые коммунальные службы успевали расчистить. Велосипеды и электросамокаты исчезали под сугробами, из которых торчали только колеса да рули, скульптуры получали пушистые «шапки», утки сидели на промерзших камнях посреди полузамерзшей воды, а по заснеженным дорожкам все равно шли пешеходы, ехали велосипедисты и курьеры службы доставки.
Высота покрова местами достигала двух десятков сантиметров, дороги и тротуары засыпало снова и снова, движение затрудняли сугробы, а Рижская дума призывала по возможности переходить на удаленную работу, чтобы разгрузить улицы. Нынешний ноябрь такому сценарию явно не следует.
Климатологи уже не первый год говорят о том, что зимы в нашем регионе становятся мягче, а устойчивый снежный покров держится все меньше. Это не значит, что сильных снегопадов больше не будет: пример ноября 2023 года показывает, что одна мощная снежная волна по-прежнему способна за несколько дней превратить город в белый лабиринт. Но общая картина меняется: вместо длинной, ровной зимы мы живем в режиме рывков — то короткие оттепели, то резкое похолодание, то один-два дня снегопада, после которых всё снова превращается в слякоть.
