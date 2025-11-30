ФОТО: в ноябре 2025-го дождь и лужи, тогда как в 2023-м Рига тонула в сугробах

Климатологи уже не первый год говорят о том, что зимы в нашем регионе становятся мягче, а устойчивый снежный покров держится все меньше. Это не значит, что сильных снегопадов больше не будет: пример ноября 2023 года показывает, что одна мощная снежная волна по-прежнему способна за несколько дней превратить город в белый лабиринт. Но общая картина меняется: вместо длинной, ровной зимы мы живем в режиме рывков — то короткие оттепели, то резкое похолодание, то один-два дня снегопада, после которых всё снова превращается в слякоть.