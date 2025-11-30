Холод отступает: на новой неделе в Латвии ожидается мягкая оттепель и почти весенние +8 на побережье

В понедельник небо будет облачным, но днём в Курземе оно начнет проясняться. Дождь ожидается лишь местами. Ночью воздух остынет до –1…+2 градусов, днём температура воздуха достигнет +1…+3 градусов, а на побережье — даже до +8 градусов.