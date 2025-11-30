Холод отступает: на новой неделе в Латвии ожидается мягкая оттепель и почти весенние +8 на побережье
На следующей неделе в Латвии станет теплее, и температура воздуха на побережье может достигать даже +8 градусов, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Синоптики напоминают, что метеорологическая зима в Латвии началась в прошлое воскресенье, 23 ноября, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд была ниже 0 градусов. Лишь на некоторых метеостанциях продолжалась метеорологическая осень.
Если в конце этой недели в большей части Латвии сохранялась прохладная погода, то на следующей неделе станет теплее.
В понедельник небо будет облачным, но днём в Курземе оно начнет проясняться. Дождь ожидается лишь местами. Ночью воздух остынет до –1…+2 градусов, днём температура воздуха достигнет +1…+3 градусов, а на побережье — даже до +8 градусов.
На следующей неделе погода будет более сухой, лишь местами ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха в основном будет держаться выше 0 градусов.
Ночью лишь в отдельных районах столбики термометров местами опустятся до отметки –1 градус.