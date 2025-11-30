Главный секрет лояльности: что на самом деле хотят работники в Балтии вместо тимбилдинга?

Каждый, кто проводит в офисе большую часть своего дня, знает: вопрос "Что сегодня на обед?" может стать едва ли не самым важным. И, как показывают результаты недавнего опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Wolt в 2025 году, дело тут не только в чувстве голода, но и в общем удовлетворении от работы.