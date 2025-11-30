Главный секрет лояльности: что на самом деле хотят работники в Балтии вместо тимбилдинга?
Балтийский опрос доказал, что бизнес недооценивает офисный обед.
Подавляющее большинство работников в Балтии убеждены: доступные решения для питания на рабочем месте способны существенно повысить их лояльность и продуктивность. Согласно свежему исследованию, "пищевые" льготы уже не просто приятный бонус, а серьезный инструмент в борьбе за таланты.

Каждый, кто проводит в офисе большую часть своего дня, знает: вопрос "Что сегодня на обед?" может стать едва ли не самым важным. И, как показывают результаты недавнего опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Wolt в 2025 году, дело тут не только в чувстве голода, но и в общем удовлетворении от работы.

87% убеждены: еда решает

Опрос 1500 работников в странах Балтии выявил поразительную тенденцию: 87% опрошенных считают, что наличие решений для питания на рабочем месте — будь то столовая, доставка, скидки или просто перекусы — значительно увеличило бы их удовлетворенность работой.

Это свидетельствует о том, что работодатели, игнорирующие этот аспект, упускают простой и эффективный способ повышения лояльности команды. Для 73% работников оплаченные или субсидированные возможности питания – это уже не просто приятный бонус, а значимый бенефит, при этом каждый пятый (20%) считает его очень важным.

Выгода в эффективности и времени

Преимущества доступного питания в офисе не ограничиваются комфортом. Сотрудники отмечают прямую прагматическую выгоду, которая влияет на их продуктивность:

  • 52% признают, что это помогает сэкономить время, которое иначе пришлось бы тратить на поиски еды, походы в магазин или ожидание в кафе.
  • 39% считают, что такой подход делает их рабочий день более эффективным. Меньше отвлекающих факторов, больше сил и энергии для работы.

Балтийский "буфет": что в тарелке бонусов?

Ситуация в странах Балтии в целом схожа, и работодатели активно стараются обеспечить своих сотрудников "пищевыми" льготами. Наиболее распространенный вид заботы — это базовые перекусы: более половины (53%) опрошенных получают закуски, фрукты или напитки.

Также популярны и более существенные бонусы:

  • 34% обеспечиваются бесплатными обедами.
  • Столько же — 34% — получают сезонные подарки или продуктовые наборы.
  • 19% пользуются скидками на еду.

Интересно, что в "меню бонусов" наблюдаются региональные различия. Например, в Латвии наиболее часто встречающимся бонусом (помимо общих перекусов) являются бесплатные обеды (34% работников). В Литве чаще всего радуют сезонными подарками или продуктовыми наборами (39%). А вот в Эстонии лидируют скидки на еду и другие мелкие повседневные бенефиты (24%).

Таким образом, еда на рабочем месте перестает быть просто признаком вежливости. Она превращается в мощный инструмент мотивации, экономии времени и повышения общего уровня удовлетворенности, который работодателям в Балтии стоит рассматривать как обязательную часть современного социального пакета.

Темы

NorstatЛатвияЭстонияЛитва

