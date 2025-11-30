Главный секрет лояльности: что на самом деле хотят работники в Балтии вместо тимбилдинга?
Подавляющее большинство работников в Балтии убеждены: доступные решения для питания на рабочем месте способны существенно повысить их лояльность и продуктивность. Согласно свежему исследованию, "пищевые" льготы уже не просто приятный бонус, а серьезный инструмент в борьбе за таланты.
Каждый, кто проводит в офисе большую часть своего дня, знает: вопрос "Что сегодня на обед?" может стать едва ли не самым важным. И, как показывают результаты недавнего опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Wolt в 2025 году, дело тут не только в чувстве голода, но и в общем удовлетворении от работы.
87% убеждены: еда решает
Опрос 1500 работников в странах Балтии выявил поразительную тенденцию: 87% опрошенных считают, что наличие решений для питания на рабочем месте — будь то столовая, доставка, скидки или просто перекусы — значительно увеличило бы их удовлетворенность работой.
Это свидетельствует о том, что работодатели, игнорирующие этот аспект, упускают простой и эффективный способ повышения лояльности команды. Для 73% работников оплаченные или субсидированные возможности питания – это уже не просто приятный бонус, а значимый бенефит, при этом каждый пятый (20%) считает его очень важным.
Выгода в эффективности и времени
Преимущества доступного питания в офисе не ограничиваются комфортом. Сотрудники отмечают прямую прагматическую выгоду, которая влияет на их продуктивность:
- 52% признают, что это помогает сэкономить время, которое иначе пришлось бы тратить на поиски еды, походы в магазин или ожидание в кафе.
- 39% считают, что такой подход делает их рабочий день более эффективным. Меньше отвлекающих факторов, больше сил и энергии для работы.
Балтийский "буфет": что в тарелке бонусов?
Ситуация в странах Балтии в целом схожа, и работодатели активно стараются обеспечить своих сотрудников "пищевыми" льготами. Наиболее распространенный вид заботы — это базовые перекусы: более половины (53%) опрошенных получают закуски, фрукты или напитки.
Также популярны и более существенные бонусы:
- 34% обеспечиваются бесплатными обедами.
- Столько же — 34% — получают сезонные подарки или продуктовые наборы.
- 19% пользуются скидками на еду.
Интересно, что в "меню бонусов" наблюдаются региональные различия. Например, в Латвии наиболее часто встречающимся бонусом (помимо общих перекусов) являются бесплатные обеды (34% работников). В Литве чаще всего радуют сезонными подарками или продуктовыми наборами (39%). А вот в Эстонии лидируют скидки на еду и другие мелкие повседневные бенефиты (24%).
Таким образом, еда на рабочем месте перестает быть просто признаком вежливости. Она превращается в мощный инструмент мотивации, экономии времени и повышения общего уровня удовлетворенности, который работодателям в Балтии стоит рассматривать как обязательную часть современного социального пакета.