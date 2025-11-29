Взрыв в Таллине: ребенок стал жертвой подростковых "экспериментов" с бытовой химией
В Таллине 9-летний мальчик получил тяжелые травмы от взрыва самодельной бомбы, изготовленной из бытовой химии. В Эстонии фиксируется рост подобных инцидентов, угрожающих детям и случайным прохожим.
В Таллине 9-летний мальчик получил серьёзные травмы, когда на пешеходном переходе рядом со школой возле него взорвалась самодельная бомба, изготовленная из средства для прочистки канализации Torusiil. Вещество попало ребёнку в глаз, и его состояние остаётся тяжелым.
По данным эстонских спасателей, в последние недели растёт число случаев, когда подростки на улицах и во дворах бросают самодельные взрывпакеты, сделанные на основе агрессивного химиката. Взрывы представляют опасность как для самих «экспериментаторов», так и для случайных прохожих. Полиция не раз предупреждала, что содержимое таких устройств — едкий раствор гидроксида натрия — вызывает тяжёлые химические ожоги при попадании на кожу или слизистые.
Мать пострадавшего рассказывает, что взрыв сбил мальчика с ног и вызвал сильную боль в глазу. Ребёнку оказали первую помощь в школе, после чего он был доставлен в больницу, где врачи подтвердили: повреждение серьёзное, но ребёнку удалось избежать худшего.
Руководитель Руководитель центра по обезвреживанию мин Спасательного департамента Эстонии Калвар Таммине сообщил, что в этом году специалисты уже реагировали на 17 подобных вызовов. По его словам, изготовление таких устройств несложно, поэтому травмы среди детей и подростков становятся всё более частыми.
Мать пострадавшего считает, что ответственность лежит не только на родителях, но и на магазинах: по её мнению, продажу опасных химикатов через кассы самообслуживания следовало бы контролировать так же, как продажу алкоголя.
В сетях магазинов признают, что проблема стала заметной. По просьбе полиции продавцы предупреждены о необходимости обращать внимание на случаи покупки нескольких бутылок Torusiil подростками. Тем не менее в Эстонии продажа бытовой химии не регулируется по возрасту, и магазины отмечают, что доступ к таким средствам у детей остаётся вне контроля.
Спасатели призывают родителей следить за тем, чем занимаются их дети, и объяснять им опасность подобных «экспериментов», поскольку последствия взрывов могут привести к тяжёлым травмам, утрате зрения или ампутациям.