Взрыв в Таллине: ребенок стал жертвой подростковых "экспериментов" с бытовой химией

По данным эстонских спасателей, в последние недели растёт число случаев, когда подростки на улицах и во дворах бросают самодельные взрывпакеты, сделанные на основе агрессивного химиката. Взрывы представляют опасность как для самих «экспериментаторов», так и для случайных прохожих. Полиция не раз предупреждала, что содержимое таких устройств — едкий раствор гидроксида натрия — вызывает тяжёлые химические ожоги при попадании на кожу или слизистые.