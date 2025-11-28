"Мы приезжаем, а человек уже умер": жестокая реальность одиночества и равнодушия общества к тяжелобольным

“Когда мы узнаем, что у одинокой матери-соседки рак, что мы делаем? Мы ей сочувствуем, говорим — ах, как жалко, бедняжка”, — говорит Валциня. “Но сколько из нас предложили: слушай, тебе нужна помощь с детьми, отвезти их в школу? Тебе нужно помочь съездить в магазин? Очень редко это приходит нам в голову”. По ее мнению, латышам свойственно замыкаться в себе, обсуждать беды на своей кухне, но реальную помощь не предлагать.