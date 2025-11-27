Несмотря на трудные времена, группа PATA заплатила 9,5 млн евро налогов за год!
Несмотря на тяжелые времена в лесном хозяйстве, начавшиеся после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, деревообрабатывающая группа PATA сумела восстановиться. Об этом свидетельствует сумма налогов, уплаченных группой в государственный бюджет, — 9,5 миллиона евро.
Преодолён ли кризис в деревообрабатывающей отрасли? Если в прошлом году были рекордные доходы, смогут ли предприниматели обезопасить себя от возможных рисков? Об этом и других актуальных вопросах обсуждали гости дискуссионного выпуска «Kāpēc» на Delfi, среди них — член правления SIA Pata Saldus Янис Миеркалнс, который отметил, что прибыль всегда вкладывается в развитие, модернизацию и приобретение нового оборудования — это естественный экономический цикл.
«Мы не делаем специальных накоплений на худшие времена. 2023 год был очень тяжёлым: тогда мы сократили объёмы производства и количество смен, хотя в том же Салдусе остаёмся крупнейшим налогоплательщиком. Мы как группа в год платим 9,5 миллиона только налогами и обеспечиваем работу более 750 сотрудников», — подчёркивает Миеркалнс.
Два года назад на заседании правительства о PATA сообщалось следующее: «Работу потеряли около 10% сотрудников, и при отсутствии улучшений планировалось дальнейшее сокращение штата. Взносы в бюджет уменьшились примерно на 270 000 евро в год. В Салдусе объём реализации упал на 15–20%, в Екабпилсе — на 30–35%. Общий объём производства на двух лесопильных заводах сократился на 17%. Предприятие производило больше, чем могло продать, в результате чего на складах стремительно накапливалась продукция». Если в 2022 году в Салдусском и Екабпилсском предприятиях PATA работало более 260 человек, то сейчас, по данным, опубликованным на сайте компании, в группе занято около 800 сотрудников. Такой скачок стал возможен благодаря поддержке, которую PATA получила в начале 2023 года.
При этом Министерство земледелия обвиняют в нанесении государству многомиллионных убытков, так как два года назад лесохозяйственным предприятиям разрешили покупать хвойные пиловочные бревна у Latvijas valsts meži (LVM) дешевле, чем было ранее выкуплено на аукционах. Однако не всё так трагично — эти предприятия заплатили миллионы евро налогов.
Генеральная прокуратура на прошлой неделе начала оценивать, действовали ли должностные лица, включая руководство Министерства земледелия, в соответствии с законом, когда в 2023 и 2024 годах принимали решения об оказании поддержки деревообрабатывающей отрасли. Проверка инициирована в связи с решениями правительства, согласно которым LVM были вынуждены снизить цены на проданные на аукционах древесные материалы, отказываясь от доходов в размере десятков миллионов евро. Поддерживало ли государство отрасль в кризис или всё же прибыль отдельных компаний? Одним из предприятий, оказавшихся в центре внимания, является группа PATA.
В 2023 году крупнейшие представители отрасли били тревогу: война России против Украины замедлила строительную активность в регионе — сократился спрос на пиломатериалы, упали цены. Всё это сильно ударило по крупным экспортёрам, которые на аукционах LVM заключили трёхлетние контракты на хвойные пиловочные бревна по высоким ценам.
Компании отрасли обратились к правительству с просьбой снизить цены. В результате на закрытом заседании было принято решение уменьшить закупочную цену хвойных бревен с 112,03 евро до 96,18 евро за кубометр. Среди выигравших оказались предприятия группы PATA в Салдусе и Екабпилсе.
В публичном пространстве упоминалось, что таким образом государству был нанесён ущерб примерно на 12 миллионов евро. Однако министр земледелия Армандс Краузе утверждает, что ситуация не столь драматична, и говорит о «множестве лжи и неправды» в трактовке решения. Это подтверждает и руководитель Pata Saldus Янис Миеркалнс, заявивший, что компания не обанкротилась, а заплатила государству 2,5 миллиона евро налогов.
Хотя до полномасштабного вторжения России в Украину экспортёры лесной отрасли получали рекордную прибыль, а кризис тогда был лишь прогнозом, правительство на закрытом заседании в декабре 2023 года приняло решение, благоприятное для отрасли. В результате государственное предприятие недополучило как минимум 30 миллионов евро доходов.
Премьер-министр Эвика Силиня (JV) тогда заявила: «На момент принятия решения мы фактически спасали целую отрасль». Армандс Краузе (ZZS) обосновал принятое решение докладом, в котором подчеркивалось, что государство должно поддержать крупных лесных экспортёров, поскольку война в Украине замедлила строительство в регионе, предприятия находились на грани банкротства, и им нужно обеспечить «конкурентоспособную» цену.