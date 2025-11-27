Несмотря на трудные времена, группа PATA заплатила 9,5 млн евро налогов за год!

Два года назад на заседании правительства о PATA сообщалось следующее: «Работу потеряли около 10% сотрудников, и при отсутствии улучшений планировалось дальнейшее сокращение штата. Взносы в бюджет уменьшились примерно на 270 000 евро в год. В Салдусе объём реализации упал на 15–20%, в Екабпилсе — на 30–35%. Общий объём производства на двух лесопильных заводах сократился на 17%. Предприятие производило больше, чем могло продать, в результате чего на складах стремительно накапливалась продукция». Если в 2022 году в Салдусском и Екабпилсском предприятиях PATA работало более 260 человек, то сейчас, по данным, опубликованным на сайте компании, в группе занято около 800 сотрудников. Такой скачок стал возможен благодаря поддержке, которую PATA получила в начале 2023 года.