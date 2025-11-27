Латвийцы критикуют поддержку приложения-гороскопа за счет налогоплательщиков
Решение Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) выделить 123,5 тыс. евро на разработку приложения Matchful, использующего астрологию и нумерологию, вызвало споры: часть общества считает поддержку псевдонаучного проекта нецелесообразной, агентство же ссылается на действующие критерии программы.
Возникает вопрос: следует ли направлять деньги европейских налогоплательщиков на проект, основанный на эзотерическом подходе? Сомнения появились и в связи с амбициозными обещаниями АО "Matchful Group", которыми компания привлекает инвесторов.
Основатель предприятия Вилнис Приедитис утверждает, что приложением потенциально могут пользоваться 500 млн человек, а его рыночный потенциал достигает 50 млрд евро.
"Я не понимаю. Десятилетиями проводимые углубленные исследования астрологических и нумерологических прогнозов позволяют сделать вывод, что их результаты случайны и не имеют эмпирического или систематического обоснования. Поддержка ЛАИР псевдонаучного проекта сигнализирует, что в заявке достаточно упомянуть "искусственный интеллект" или "алгоритм", чтобы получить деньги публичной поддержки", - заявил Latvijas Avīze предприниматель и консультант Давис Сунепс.
По его мнению, государственные средства должны направляться на науку, а не на псевдонаучные проекты, которые могут быть опровергнуты данными. "Такая поддержка создает впечатление, что в Латвии под "искусственным интеллектом" понимают в том числе приложения-гороскопы, а не инновации, основанные на доказательствах".
В ответ руководитель департамента предоставления поддержки ЛАИР Элина Алика подчеркивает, что каждый проект оценивается по установленным критериям. Со ссылкой на правила Кабинета министров она объясняет: поддержка предоставляется для разработки и внедрения решений искусственного интеллекта без ограничений по отрасли, за исключением закрепленных сфер, связанных, например, с торговлей оружием, алкоголем или табаком, азартными играми и другими прямо указанными направлениями.
Эзотерика, астрология и нумерология среди исключений не упоминаются. "Из этого следует, что проекты в такой сфере также подпадают под условия программы.
Цель данного проекта - создание интегрированной платформы искусственного интеллекта, которая автоматизирует обработку и анализ данных, сокращая ручные трудозатраты и способствуя росту внутренней производительности компании. Это соответствует целям программы. По итогам оценки было установлено, что ООО "Matchful Partners" имеет право заключить договор на реализацию проекта и получение поддержки", - пояснила Алика.