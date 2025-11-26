Многие латвийцы "пропустили тревогу": почему учебное оповещение так и не дошло до смартфонов

ГПСС два раза в год проводит проверку системы раннего оповещения, чтобы убедиться в ее технической готовности — в техническом состоянии сирен тревоги, возможных повреждениях или сбоях в их работе, а также в выполнении условий заключенных договоров между ГПСС и электронными СМИ, которые в случае угрозы информируют общество. Поскольку в этом году в Латвии была внедрена система сотового оповещения как часть системы раннего предупреждения, сегодня был проверен и этот инструмент.