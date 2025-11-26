Многие латвийцы "пропустили тревогу": почему учебное оповещение так и не дошло до смартфонов
Массовое учебное оповещение о тревоге в среду сработало в Латвии лишь наполовину: сирены отстрелялись без сбоев, а вот уведомление до значительной части смартфонов так и не дошло. Почему так?
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) указала, что сегодня по всей Латвии была проведена проверка государственной системы раннего оповещения — запуск сирен тревоги и рассылка сообщения сотового оповещения.
Во время проверки сирен ГПСС оценивала техническую готовность, качество работы и слышимость сирен. Из 159 проверенных сирен все сработали без сбоев. Пять сирен не были проверены, так как они переносятся, ремонтируются или обновляются. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги.
Впервые одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии было отправлено сообщение системы сотового оповещения. Рассылка такого сообщения позволила проверить, работает ли внедренная в этом году в Латвии система сотового оповещения без технических сбоев. Хотя в тестовой среде ранее проводились различные проверки, только отправка сообщения на смартфоны по всей стране позволила полностью убедиться в работе системы.
Как поясняет Информационный центр МВД, получение сообщения системы сотового оповещения зависит не только от работы самой системы и инфраструктуры операторов мобильной связи — важную роль играют разработчики операционных систем и производители смартфонов, которые реализуют на практике требования по отображению таких сообщений на устройствах.
«После отправки данного сообщения мы считаем, что система сотового оповещения функционирует успешно, поскольку сообщение было отправлено из системы, а базовые станции мобильной связи его обработали. Наша цель сейчас была прежде всего проверить работу центрального решения, а не конечных устройств, и результат таков, что центральное решение сработало», — пояснил руководитель Информационного центра МВД Арис Дзерванс.
Проверка позволила констатировать, что пользователи операционной системы iOS в большинстве случаев получили сообщение системы сотового оповещения, тогда как значительная часть пользователей телефонов на Android его не получила, поскольку, несмотря на требования, установленные ГПСС, не все производители смартфонов включили получение оповещений типа «Учебное предупреждение».
Таким образом, основная причина, по которой значительная часть жителей Латвии сегодня не получила сообщение сотового оповещения на свои смартфоны, связана с настройками производителей устройств. Для части населения это также связано с тем, что они не установили последние обновления или используют устаревшие операционные системы, которые больше не получают обновления от производителя.
Информационный центр МВД в ближайшие дни снова свяжется с компаниями Apple и Google по поводу необходимых настроек для сообщений системы сотового оповещения в операционных системах iOS и Android, чтобы обеспечить автоматическое включение всех типов таких сообщений на смартфонах.
Руководитель ГПСС Мартиньш Балтманис отметил, что государственная система раннего оповещения состоит из нескольких инструментов, которые могут использоваться по отдельности или в комбинации — например, сирены тревоги, передача информации через общественные СМИ Латвии. И хотя система сотового оповещения работает, еще предстоит добиться того, чтобы она функционировала так, как это предусмотрено государством.
Предупреждения красного, оранжевого и желтого уровней, которые будут использоваться для информирования населения о прогнозируемой или существующей угрозе, автоматически включены как для пользователей iOS, так и для пользователей Android. Использованное сегодня учебное предупреждение в ситуациях реальной угрозы применяться не будет.
Несмотря на выявленные недостатки в работе системы, над устранением которых работа продолжается, ГПСС начнет более активное использование этого инструмента для предупреждения о очень плохих и опасных погодных условиях и других угрозах, которые требуют немедленных действий со стороны населения.
ГПСС два раза в год проводит проверку системы раннего оповещения, чтобы убедиться в ее технической готовности — в техническом состоянии сирен тревоги, возможных повреждениях или сбоях в их работе, а также в выполнении условий заключенных договоров между ГПСС и электронными СМИ, которые в случае угрозы информируют общество. Поскольку в этом году в Латвии была внедрена система сотового оповещения как часть системы раннего предупреждения, сегодня был проверен и этот инструмент.
Задача сирен тревоги — предупреждать население в случае природной или техногенной катастрофы либо угрозы ее возникновения. Сейчас в стране установлены 164 сирены, поэтому их сигнал слышен не на всей территории Латвии. В чрезвычайных ситуациях будут использоваться и другие способы оповещения — например, передача информации через громкоговорители и звуковые системы транспортных средств оперативных служб, подворовые обходы, а также размещение уведомлений в приложении 112 Latvija.
Система сотового оповещения в Латвии была внедрена в июле этого года.
Ранее Otkrito.lv сообщал: