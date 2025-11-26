Ринкевич: последние переговоры по Украине не несут угрозы безопасности Балтии

По сообщениям СМИ, в обновленную редакцию первого плана включены положения о заключении соглашения о ненападении между Россией, Украиной и Европой, в рамках которого разногласия, возникшие за последние 30 лет, считались бы урегулированными. Россия обязалась бы не нападать на соседние страны, а НАТО - прекратить расширение. Также предполагается постепенное обсуждение отмены санкций против России, приглашение для Москвы вернуться в формат G8 и другие пункты, затрагивающие не только войну в Украине, но и общую систему безопасности в Европе.