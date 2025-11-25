Лавров предупредил: Россия может отвергнуть обновленный мирный план США по Украине

При этом министр подчеркнул важность конфиденциальности в дипломатической работе: "Серьезные дипломаты обсуждают такого рода вещи, как и положено дипломатам, конфиденциально, до той поры, пока не будет достигнута окончательная договоренность". Лавров подтвердил, что у Москвы есть действующие каналы общения с американскими коллегами, которые активно используются. "Мы хотим действовать, как это принято у сотрудников внешнеполитических ведомств: договариваться конфиденциально прежде, чем о чем-то объявлять", — отметил глава МИД РФ.