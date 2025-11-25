Лавров предупредил: Россия может отвергнуть обновленный мирный план США по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может не согласиться с обновленной версией американского плана по урегулированию конфликта в Украине, если новый документ будет существенно отличаться от достигнутых ранее договоренностей.
Выступая по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси, Сергей Лавров сообщил, что Москва ожидает от Вашингтона промежуточную версию плана, согласованную с европейцами и украинцами. "Мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами. Тогда мы будем смотреть", — заявил глава российского МИД.
Лавров выдвинул четкое условие: если в новой версии будут искажены ключевые договоренности, достигнутые в Анкоридже, Россия окажется в принципиально иной ситуации. "Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые там зафиксированы, то, конечно, мы будем принципиально в другой ситуации", — подчеркнул министр.
Лавров также уточнил, что Россия получила американский план по неофициальным каналам, но не через официальные дипломатические пути.
"У нас он есть, но по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали", — пояснил он.
При этом министр подчеркнул важность конфиденциальности в дипломатической работе: "Серьезные дипломаты обсуждают такого рода вещи, как и положено дипломатам, конфиденциально, до той поры, пока не будет достигнута окончательная договоренность". Лавров подтвердил, что у Москвы есть действующие каналы общения с американскими коллегами, которые активно используются. "Мы хотим действовать, как это принято у сотрудников внешнеполитических ведомств: договариваться конфиденциально прежде, чем о чем-то объявлять", — отметил глава МИД РФ.
Как известно, США и Украина на переговорах в Женеве на выходных подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа из 28 пунктов и разработали новый документ на 19 пунктов; самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.