"Если бы у нас были те 800 миллиардов": исследователь нашел причину экономических трудностей в Латвии
Ведущий исследователь Видземского университета Гатис Круминьш в подкасте “Piķis un ģēvelis!” на tv3.lv рассказал, что главная причина экономических трудностей Латвии на протяжении всех 35 лет независимости — последствия советской оккупации. По его подсчетам, Москва вывела из Латвии в советский период ресурсы, эквивалентные 800 миллиардам евро.
По словам Круминьша, огромная часть средств, заработанных в Латвии промышленностью и сельским хозяйством, уходила в Москву, а то, что оставалось, в значительной степени расходовали военные структуры. Он отмечает, что Латвия была зоной интенсивного производства — здесь выпускали большое количество качественной продукции, включая товары для военной промышленности СССР. Однако республика практически не получала выгоды от этого производства.
Исследователь пояснил, что:
- 40% ресурсов тратились неэффективно,
- 20% напрямую уходили в Москву,
- ещё 20% оставались в Латвии, но направлялись на содержание армии и КГБ.
Фактически Латвии оставалось лишь около 60% созданного в республике.
Почему Латвия отстала от Финляндии
Круминьш считает, что если бы Латвии удалось сохранить заработанное, страна развивалась бы теми же темпами, что и Финляндия, с которой после Второй мировой войны Латвию сравнивали по уровню развития. Однако постоянный отток ресурсов обескровил не только экономику, но и системы образования и инфраструктуру.
"Поэтому у нас нет этого прорыва. Ни системы образования, ни всего остального. Всё было в безумном упадке. Вот почему мы не можем позволить себе построить железную дорогу, не можем содержать наши самолёты. Элементарные вещи. Если бы у нас были те 800 миллиардов, все выглядело бы иначе", — говорит Круминьш.
Несмотря на развитую промышленность и высокий уровень квалификации, Латвия в составе СССР фактически служила источником ресурсов для центральной власти, уверен исследователь. При этом после войны показатели Латвии и Финляндии были почти одинаковыми, но дальнейший путь двух стран оказался различным.
По мнению Круминьша, чтобы понять современное экономическое положение Латвии, необходимо учитывать исторический контекст и реальный масштаб потерь, понесенных в советский период.