Что за "умные коробки" ждут жителей Латвии? Omniva установит их уже в 2026-м

«Такие устройства особенно важны для малых городов и сельских регионов, где доступ к сервисам доставки часто ограничен. Мы расширяем современную логистическую инфраструктуру и делаем её доступной для тех, кто прежде был в стороне», — подчёркивает руководитель Omniva Group Мартти Кулдма.