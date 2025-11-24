Что за "умные коробки" ждут жителей Латвии? Omniva установит их уже в 2026-м
Omniva, ведущая компания в сфере логистики доставки посылок в Балтии, в начале 2026 года начнёт устанавливать в Латвии новые «комьюнити-пакоматы» — компактные автоматизированные постаматы для местных сообществ. Уже в начале следующего года планируется установить первые 20 таких устройств, а к концу года их число значительно возрастёт.
Что это за пакоматы?
Новые устройства — результат пятилетнего сотрудничества Omniva с технологической компанией Jetbeep, которая запустила серийное производство беспроводных пакоматов. Их главное преимущество — они работают без подключения к электричеству и проводному интернету, так как питаются от батарей. Такие решения можно быстро размещать в самых разных местах.
Где их будут устанавливать?
Omniva призывает к сотрудничеству самоуправления, местные инициативные группы и управляющие компании, чтобы совместно определять наиболее удобные локации. Такие устройства можно установить примерно за 15 минут, если есть соглашение с владельцем земли, что значительно проще и быстрее традиционного монтажа стандартных пакоматов.
Возможности и особенности
Компактные устройства обладают теми же функциями, что и обычные пакоматы: клиент получает уведомление с кодом, открывает ячейку и забирает посылку. Через эти пакоматы также можно будет отправлять посылки, зарегистрированные в системе самообслуживания Omniva — mana.omniva.lv.
Комьюнити-пакоматы появятся:
- в центрах посёлков,
- возле многоквартирных домов,
- у автобусных остановок,
- на автозаправках,
- в других местах с удобной транспортной доступностью.
«Такие устройства особенно важны для малых городов и сельских регионов, где доступ к сервисам доставки часто ограничен. Мы расширяем современную логистическую инфраструктуру и делаем её доступной для тех, кто прежде был в стороне», — подчёркивает руководитель Omniva Group Мартти Кулдма.
Omniva уже начала расширение сети комьюнити-пакоматов по всему Балтийскому региону.