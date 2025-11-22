Полиция не успела, люди действовали сами: фермеры устроили ночную погоню за ворами из Литвы и спасли дорогую технику

Газета Kurzemes Vards пишет, что целью злоумышленников были опрыскиватель и грузовик. Похитителям не удалось уехать из Дурбе через Грамзду в сторону Литвы. Украденная техника возвращена, однако преступникам удалось скрыться, сообщает представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва. Возбужден уголовный процесс о краже, ведётся сотрудничество с литовской полицией, выясняются возможные виновные. В Тадайкской волости, проникнув на частную территорию, они похитили сельскохозяйственный опрыскиватель и грузовик Man (стоимость опрыскивателя — более 100 000 евро, а на черном рынке — примерно вдвое дешевле). Хозяева ничего не подозревали, но подозрительный конвой похитителей на дороге заметил местный житель, который сообщил об этом своему родственнику — другому фермеру из Приекуле. Тот, бросившись к машине, вызвал полицию и на своём автомобиле начал преследовать злоумышленников. Поняв, что преступники пересекут границу раньше, чем приедет полиция, фермеры решили действовать самостоятельно, сообщает “Panorama”.