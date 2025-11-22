Полиция не успела, люди действовали сами: фермеры устроили ночную погоню за ворами из Литвы и спасли дорогую технику
В Южнокурземском крае фермеры и охотники самостоятельно остановили похитителей сельхозтехники, устроив ночную погоню и блокировку дорог. Преступники бросили украденный опрыскиватель и грузовик, но сумели сбежать в сторону Литвы.
Преследование преступников в темноте, блокирование дороги и погоня на автомобилях — такие события, достойные напряженного киносюжета, разворачивались в Южнокурземском крае, где местные фермеры боролись с группировкой похитителей техники. Действовать пришлось своими силами — местным фермерам и охотникам, потому что полиция прибыла только через час после вызова, когда все уже было закончено, сообщает передача LTV “Panorama”. Земледельцы в лабиринтах сельских дорог Южного Курземе преследовали и пытались преградить путь похитителям техники, которые в конце концов были вынуждены бросить добычу и скрыться в сторону Литвы на сопровождавшем их легковом автомобиле.
Газета Kurzemes Vards пишет, что целью злоумышленников были опрыскиватель и грузовик. Похитителям не удалось уехать из Дурбе через Грамзду в сторону Литвы. Украденная техника возвращена, однако преступникам удалось скрыться, сообщает представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва. Возбужден уголовный процесс о краже, ведётся сотрудничество с литовской полицией, выясняются возможные виновные. В Тадайкской волости, проникнув на частную территорию, они похитили сельскохозяйственный опрыскиватель и грузовик Man (стоимость опрыскивателя — более 100 000 евро, а на черном рынке — примерно вдвое дешевле). Хозяева ничего не подозревали, но подозрительный конвой похитителей на дороге заметил местный житель, который сообщил об этом своему родственнику — другому фермеру из Приекуле. Тот, бросившись к машине, вызвал полицию и на своём автомобиле начал преследовать злоумышленников. Поняв, что преступники пересекут границу раньше, чем приедет полиция, фермеры решили действовать самостоятельно, сообщает “Panorama”.
“Позвонили брату, который живёт далее по направлению, куда ехал опрыскиватель. Дорога была заблокирована. Просто выехал навстречу, остановился, чтобы они не проехали. Тягач с опрыскивателем был брошен, вор уже бежал прочь”, — рассказал фермер, пожелавший остаться анонимным. Остановить похищенную технику фермерам удалось буквально в нескольких сотнях метров от границы. Вор выпрыгнул из грузовика и убежал в лес, позже, скорее всего, пересев в автомобиль своих сообщников.
“Легковушка, видимо, ехала забрать своего коллегу, который вышел из тягача, тянувшего опрыскиватель. Потом они просто уехали. Мы погнались за ними, но догнать не удалось”, — отметил фермер.
Портал liepajniekiem.lv уже неоднократно писал о грабителях, которые орудуют в хозяйствах у литовской границы, крадут сельхозтехнику и увозят её в соседнюю страну, прихватывая также средства защиты растений, инструменты, топливо и другие ценные вещи. К сожалению, иногда сами пострадавшие не запирают сараи или склады, облегчая ворам задачу, однако преступники хорошо подготовлены — заранее изучают обстановку, “перехватывают” сигнал, чтобы затем открыть даже запертые тракторы.
“Это ненормально. Здесь следовало бы призвать Министерство внутренних дел и полицию патрулировать в ночное время не только города, но и сельские территории”, — подчеркнул представитель организации Zemnieku saeima Мартиньш Тронс. Тенденции последних лет показывают, что со стороны Литвы усиливается деятельность различных группировок, занимающихся кражами сельхозтехники, сырья и средств защиты растений. Поэтому Zemnieku saeima обратится в Союз самоуправлений Латвии и в правоохранительные службы с просьбой установить камеры в стратегических местах — на перекрёстках дорог, мостах, местах пересечения границы.