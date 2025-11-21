Мать снимала свою дочь на видео, но вдруг через объектив увидела нечто пугающее

Позже Ларкин рассказала журналу Newsweek, что шея дочери часто чешется из-за экземы и аллергии на факторы окружающей среды, например пыль. Именно это, а также то, что раньше Элла ела яблоки без проблем, сделало ситуацию очень странной. «Мы давали ей яблоки, яблочное варенье и сок», — объяснила мать. «Но в этот раз она впервые съела яблоко с кожурой. Мне даже в голову не могло прийти, что дело именно в кожуре».