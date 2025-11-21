Мать снимала свою дочь на видео, но вдруг через объектив увидела нечто пугающее
Симми Ларкин из Пенсильвании хотела запечатлеть обычные моменты семейной жизни: трехлетняя Элла с восторгом рассказывала о предстоящем дне рождения и ела сочное яблоко. Обычное милое домашнее видео. Но спустя несколько секунд, глядя через объектив камеры, мать заметила кое-что, что вызвало у нее тревогу.
Семейное видео перестало быть просто милой записью, когда на экране Симми увидела нечто, заставившее ее действовать. На кадрах видно, как маленькая Элла вдруг начинает чесать подбородок и шею, на коже появляются красные пятна, и ребенок становится беспокойным. Симми поняла, что что-то не так, прекратила съемку и обняла дочь.
Позже Ларкин рассказала журналу Newsweek, что шея дочери часто чешется из-за экземы и аллергии на факторы окружающей среды, например пыль. Именно это, а также то, что раньше Элла ела яблоки без проблем, сделало ситуацию очень странной. «Мы давали ей яблоки, яблочное варенье и сок», — объяснила мать. «Но в этот раз она впервые съела яблоко с кожурой. Мне даже в голову не могло прийти, что дело именно в кожуре».
@lovethelarkins Who knew she could eat a peeled apple but not the peel itself. A couple years later and she’s still allergic to a lot of things 😭 #allergies #weirdallergies #toddlerallergy ♬ original sound - Simmy - Philly - SAHM
Через несколько минут высыпания усилились, и Симми дала дочери Zyrtec по указанию аллерголога. Реакция быстро прошла. Позже при повторной попытке — снова яблоко с кожурой, снова тот же результат — мать убедилась окончательно. Семья связалась с врачом. Хотя появление новой пищевой аллергии не исключено, доктор счел более вероятной чувствительность именно к кожуре или возможному загрязнению.
У семьи Ларкиных аллергии — обычное дело. Элла была и остается чувствительной к яйцам, арахису, ракообразным, лососю, красному мясу, чечевице, пыли и собакам; к счастью, многое она уже перерастает. В доме убрали ковры, работают несколько воздухоочистителей, и даже семейная собака, которая не линяет, может доставлять проблемы — если собака касается Эллы или лижет ее, на коже появляются волдыри.
Видео Симми быстро стало популярным в TikTok, набрав более двух миллионов просмотров. В комментариях многие делились похожим опытом: «Мой брат был аллергичен к кожуре персиков, но к мякоти — нет», — писал один пользователь. «У меня во взрослом возрасте развилась сильная аллергия на арахис и яблоки. В детстве я ел их килограммами», — отмечал другой.
По словам матери, они только начинают выяснять, какие аллергены сильнее всего влияют на Эллу. «Это видео привлекло внимание к тому, о чем многие не слышали. На следующей неделе у нас прием у аллерголога, и мы зададим все вопросы», — сказала Симми.