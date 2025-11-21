ВИДЕО. Валдис Биркавс: "Мы начали создавать ту бюрократию, которая сейчас перекормлена, разбухла и занимает здание за зданием!"

Постепенно мы переходим к современности. Сначала эмоционально — чувствует ли Валдис Биркавс гордость за сегодняшнюю Латвию? Ответ одновременно сердитый и грустный. Он рассказывает, что прошёл разные стадии. Был горд, потом понял, что, собственно, гордиться нечем. А сейчас ему стыдно. Именно поэтому он избегает посещения различных мероприятий — потому что ему стыдно слушать хвастовство о нынешней ситуации в стране. Не о чем радоваться, разве что о «Потоке». Биркавсу надоело оправдываться, почему мы в Балтии занимаем последние места. Спрашивают, есть ли у него идея, почему так происходит? Биркавс отвечает: во-первых, с 2004 года мы фактически живём без цели, без видения. С 2004 года началось время инерции. Биркавс называет разные этапы этой инерции, и затем мы дошли до правительства Страуюмы. И здесь Биркавс немного удивляет оценкой — именно правительство Страуюмы стало тем моментом, когда политические партии потеряли власть, и к ней пришли чиновничество и бюрократия, которые у власти до сих пор. Правительство с этим не справляется. Биркавс категоричен: «Партии сейчас — это кружки неспособных людей». Бывший премьер недавно обратился к президенту страны с призывом в связи с отсутствием целей и видения. По его мнению, уже сейчас президент должен выйти с установкой о том, какие главные вопросы должны быть в программах партий на следующие выборы в Сейм; о чём должна происходить общественная дискуссия. Биркавс не верит, что в ближайшее время в Латвии появятся сильные лидеры. Нужно укреплять силу коллективного мышления. Нужно укреплять партии. Нужно дискутировать, а не спорить по мелочам.