ВИДЕО. Валдис Биркавс: "Мы начали создавать ту бюрократию, которая сейчас перекормлена, разбухла и занимает здание за зданием!"
С Валдисом Биркавсом мы встречаемся у него дома в Агенскалне. В уютной атмосфере говорим о серьёзных темах. Этим видеоинтервью мы начинаем цикл бесед «Латвия 2035». В этих разговорах попытаемся посмотреть на Латвию с высоты птичьего полёта в период с 1990 по 2035 год. То есть прошлое, настоящее и будущее — всего на несколько шагов друг от друга. Вмещающиеся в одну пригоршню.
Итак, на этот раз — разговор с Валдисом Биркавсом. Премьер-министр Латвийской Республики в 1993–1994 годах, затем пять лет министр иностранных дел, позже — министр юстиции. Сейчас — на восьмом десятке своей жизни. Энергичный, увлечённый и логичный, как и подобает юристу по образованию.
На вопрос, чем он сейчас занимается, Биркавс отвечает: «Я занят по горло». Каждый день ему нужно выполнить три вещи. Во-первых, пройти свои 10 000 шагов. Во-вторых, ежедневно написать часть своей будущей книги с интригующим названием «Назад в будущее» (Atpakaļ nākotnē). И каждый день оставшееся время занято освоением новых знаний. Это означает чтение (точнее — прослушивание, так как зрение уже не работает), также онлайн-учёбу в различных международных университетах. И среди всего этого — ещё активное участие в так называемом Мадридском клубе (международное объединение бывших премьеров). Время от времени Биркавс также собирает вместе бывших глав правительств Латвии, чтобы обсудить идеи, которые могли бы быть важны для Латвии сегодня, и затем знакомит с результатами этих обсуждений президента страны. Одним словом, никакого ленивого «наслаждения пенсией».
Разговор переходит к девяностым годам в Латвии, когда Валдис Биркавс находился на вершине власти. По его мнению, никто до конца не осознал, что основы того, как мы живём сегодня, были заложены именно в девяностых. «Это были годы большого перелома, которые не могли пройти без огромного напряжения, страданий, потому что нужно было спешить. Одновременно это было очень творческое время, когда Годманис был как землепашец, чтобы следующие могли сеять. Он выкорчёвывал старые деревья и пни. И сжигал. Понятно, что был дым, понятно, что резало глаза. И были ошибки. То, как тогда работало государство, как работали будущие чиновники, с каким энтузиазмом, с каким запалом — у них была совсем другая моторика. И, конечно, ошибки были. Ну, например, мы начали создавать ту бюрократию, которая сейчас перекормлена, разбухла и занимает здание за зданием. Она переросла сама себя и превратилась в бремя для государства».
Совсем недавно Биркавс обсуждал с президентом страны то, что прошло уже более тридцати лет, и сейчас необходимо оценить, правильно ли были заложены основы экономики и управления государством. Не для того, чтобы кого-то осудить, а чтобы понять, от чего следует отталкиваться дальше. На вопрос, что он думает о нынешних упрёках, что некоторые вещи не были решены достаточно радикально, например, переход на латышский язык в образовании, Валдис Биркавс отвечает лаконично: у каждого времени — свои возможности. Но, конечно, 30 лет, чтобы упорядочить языковой вопрос, ждать не следовало.
Постепенно мы переходим к современности. Сначала эмоционально — чувствует ли Валдис Биркавс гордость за сегодняшнюю Латвию? Ответ одновременно сердитый и грустный. Он рассказывает, что прошёл разные стадии. Был горд, потом понял, что, собственно, гордиться нечем. А сейчас ему стыдно. Именно поэтому он избегает посещения различных мероприятий — потому что ему стыдно слушать хвастовство о нынешней ситуации в стране. Не о чем радоваться, разве что о «Потоке». Биркавсу надоело оправдываться, почему мы в Балтии занимаем последние места. Спрашивают, есть ли у него идея, почему так происходит? Биркавс отвечает: во-первых, с 2004 года мы фактически живём без цели, без видения. С 2004 года началось время инерции. Биркавс называет разные этапы этой инерции, и затем мы дошли до правительства Страуюмы. И здесь Биркавс немного удивляет оценкой — именно правительство Страуюмы стало тем моментом, когда политические партии потеряли власть, и к ней пришли чиновничество и бюрократия, которые у власти до сих пор. Правительство с этим не справляется. Биркавс категоричен: «Партии сейчас — это кружки неспособных людей». Бывший премьер недавно обратился к президенту страны с призывом в связи с отсутствием целей и видения. По его мнению, уже сейчас президент должен выйти с установкой о том, какие главные вопросы должны быть в программах партий на следующие выборы в Сейм; о чём должна происходить общественная дискуссия. Биркавс не верит, что в ближайшее время в Латвии появятся сильные лидеры. Нужно укреплять силу коллективного мышления. Нужно укреплять партии. Нужно дискутировать, а не спорить по мелочам.
Валдис Биркавс задаёт вопрос — чем же мы в первую очередь отличаемся от эстонцев и литовцев? И сам отвечает: «Эстонцы думают о будущем, литовцы думают о настоящем, а мы, латыши, думаем о прошлом. Идём вперёд с красно-белым флагом в руках, но всё время поворачиваем голову назад, смотрим в прошлое. Так можно шею сломать».
Государство находится в кризисе — политическом, экономическом, демографическом; мы вымираем, разбредаемся по миру. И начинать нужно с того, чтобы честно это признать. Не для того, чтобы посыпать голову пеплом, а чтобы понять, какие шаги необходимо делать дальше — и маленькие, и большие. И нужно думать не только о 2035 годе, но видеть дальше — до 2050 года. Так считает Валдис Биркавс.
Полное интервью смотрите на Jauns.lv, а также на наших аккаунтах в YouTube и Spotify — каждую субботу выходит программа «Latvija 2035». Ведущий передачи — бывший политик Андрей Пантелеев — приглашает бывших и действующих политиков, чтобы оценить путь развития Латвии после восстановления независимости и предложить видение на следующие 10 лет. 22 ноября в студии — экс-премьер Ивар Годманис.