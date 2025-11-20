Цены на квартиры снова бьют рекорды. Эксперты назвали 4 самых "горячих" района Риги

Этот подъем подтверждается цифрами: за девять месяцев текущего года SEB banka выдал на 51% больше новых ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале объем новых займов превысил показатели второго квартала на 11%. И это общая тенденция для всех крупнейших банков, что говорит об устойчивом росте активности. В отдельные месяцы, например, в июле, были даже зафиксированы рекордные объемы выдачи ипотеки, превышающие суммарный объем за два месяца прошлого года.