Цены на квартиры снова бьют рекорды. Эксперты назвали 4 самых "горячих" района Риги
Эксперты констатируют: после долгого затишья на латвийском рынке жилья наступил переломный момент. С весны 2025 года спрос на ипотечные кредиты и покупку квартир резко пошел вверх. Люди перестали откладывать мечту о собственном доме, даже несмотря на геополитические риски и растущие цены. Почему покупка стала выгоднее аренды и чего ждать дальше?
Переломный момент наступил весной 2025 года. Как отмечает Марис Опинцанс, руководитель управления финансирования частных лиц SEB banka, с марта-апреля наблюдается ощутимый рост спроса на ипотечные кредиты – люди активно возвращаются к покупке квартир, а также строительству и ремонту домов.
Этот подъем подтверждается цифрами: за девять месяцев текущего года SEB banka выдал на 51% больше новых ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале объем новых займов превысил показатели второго квартала на 11%. И это общая тенденция для всех крупнейших банков, что говорит об устойчивом росте активности. В отдельные месяцы, например, в июле, были даже зафиксированы рекордные объемы выдачи ипотеки, превышающие суммарный объем за два месяца прошлого года.
Почему покупают? Экономика против аренды
Главный двигатель роста — экономическая выгода. Арендная плата за последние годы росла быстрее, чем цены на покупку жилья. Эксперт приводит наглядный пример: ежемесячный платеж по кредиту (на 20 лет) за компактную двухкомнатную квартиру на вторичном рынке в реновированном доме может составлять около 355 евро. При этом аренда такой же квартиры в спальных районах Риги (Иманта, Плявниеки, Пурвциемс) превышает 380 евро в месяц.
Важно: в случае покупки после выплаты кредита квартира остается в собственности, а при аренде выгоду получает только владелец.
Кроме того, покупатели все чаще считают долгосрочную выгоду, выбирая энергоэффективное жилье. Экономия на отоплении может компенсировать значительную часть ипотечного платежа.
Цены и районы: что в тренде?
Растущий спрос немедленно отразился на ценах. Средняя цена квадратного метра в новых проектах с весны выросла почти на 150 евро и к концу сентября достигла 2650 евро. По прогнозам застройщиков, в следующем году средняя цена достигнет отметки в 3000 евро. В новых проектах в центре Риги и Межапарке она уже сейчас превышает 3400 евро, свидетельствуют данные Cenubanka.lv.
Застройщики, почувствовав тренд, активизировались: сейчас в стадии строительства находится более 2300 новых квартир. Более того, вернулась практика резервации жилья в еще строящихся домах.
Самый большой спрос — на двух- и трехкомнатные квартиры. Самыми популярными районами в сегменте новостроек стали Агенскалнс, Тейка, Дрейлини и Плявниеки.
Аренда тоже в плюсе
Параллельно с ростом активности на рынке покупки, остается высоким и спрос на аренду, что подтверждается продолжающимся ростом цен. В среднем по Риге аренда двухкомнатных квартир в серийных домах выросла на 12%. В отдельных районах рост еще более ощутимый: в Агенскалнсе — на 14%, в Межциемсе — на 18%, а в Вецмилгрависе — на 20%. Эта тенденция позволяет экспертам прогнозировать дальнейший рост спроса на недвижимость.